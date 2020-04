Adóügy

NAV: érdemes átnézni az szja-bevallási tervezeteket

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint érdemes az szja-bevallási tervezet átnézni, összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal és szükség esetén módosítani, majd beküldeni, a tervezetek már két hete elérhetőek a webes felületen - közölte az adóhivatal szerdán az MTI-vel.



A jóvá nem hagyott tervezet - az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezettek kivételével - a május 20-ai határidőt követően automatikusan bevallássá válik.



Kiemelték, hogy aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.



A közlemény szerint az ügyfelek - egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével - az idén is kérhetnek 6 havi pótlékmentes részletfizetést, ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy szociális hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint. A részletfizetési szándékot a bevallásban (81. sor) kell jelölni, az első részlet befizetésének határideje május 20.



Ha viszont a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy miként szeretné visszakapni az adózó az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy akik papíralapon adják be bevallásukat, alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.



A tervezet kiegészítésében, módosításában, a bevallás elkészítésében segíthet a NAV honlapján elérhető "Gyakori kérdések és válaszok az szja-bevallásról" című tájékoztató.



Közölték, az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíralapon, amelyet postán is beküldhet a NAV-hoz. Ha a munkáltató vállalja a rendelkező nyilatkozatok összegyűjtését, akkor a munkavállalóknak a nyilatkozataikat május 11-ig kell átadniuk a munkáltatók részére.



Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal arra kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézését, a hivatal általános tájékoztató rendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon ingyenesen hívható. Ha az ügyfelek mégis a személyes ügyintézést választják, foglaljanak időpontot - olvasható a NAV közleményében.