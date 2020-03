Koronavírus

A magyar kormány vám- és áfamentességet kért a szájmaszkok, a lélegeztetőgépek és egyéb védőfelszerelések behozatalára

Magyarország kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel vám- és áfa mentességet kért a külföldről behozott szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és egyéb egészségügyi védőfelszerelésre - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert csütörtökön. A mentesség nem vonatkozna automatikusan minden egészségügyi védőfelszerelésre, ugyanis csak az ingyenesen szétosztott termékek lehetnek köztehermentesek - tette hozzá adóügyekért felelős államtitkár.



A magyar kormány 2020. március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet. Azóta számos megelőző intézkedést hozott a koronavírus terjedésének elkerülése, valamint a világjárvány okozta gazdasági hatások enyhítésére - emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve, hogy a már meghozott intézkedéseket egészítette ki a kérelem benyújtása. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy egészségügyi termékek minél szélesebb körben és lehetőleg közterhek nélkül kerüljenek behozatalra - szögezte le Izer Norbert.



A szájmaszkok után, ha az nem az Európai Unióból érkezik, vámot is kell fizetni. A vámtétel 6,3 százalék vagy 12 százalék, attól függően, hogy azok milyen anyagból készültek. A vámon kívül általános forgalmi adó is terheli a maszkokat - részletezte az államtitkár. A magyar kormány ezért - több országgal együtt - az Európai Bizottsághoz fordult, és kérte, hogy a köztehertől mentesítse a szájmaszkok és egyéb a járvány elhárításához szükséges egészségügyi felszerelések karitatív célú behozatalát. A Bizottság már a héten meghozhatja döntését - tette hozzá.



Noha ösztönözték az egészségügyi és védőeszközök fokozott termelését az Európai Unióban, a termelés jelenlegi szintje és a meglévő készletek valószínűleg nem elégségesek az Európán belüli növekvő kereslet kielégítéséhez - mondta el a ma megtett intézkedés hátteréről az államtitkár.



Ha a Bizottság helyt ad a magyar kormány kérelmének, akkor az EU-n kívülről importált szájmaszkok és egyéb egészségügyi védőfelszerelések vám- és áfamentesek lennének. A mentesség nem vonatkozna automatikusan minden egészségügyi védőfelszerelésre, ugyanis csak a veszélyhelyzet elhárításának céljára, a karitatív, illetve az állami szervezetek által behozott, ingyenesen szétosztott eszközök lehetnek köztehermentesek - húzta alá Izer Norbert.



Az államtitkár szerint a mellett, hogy nagy adóügyi könnyítést jelentene a vám- és áfamentesség, segíthetne a COVID-19 elleni küzdelemben is.