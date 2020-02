Bűnügy

Angliai piacra dolgozó cigarettacsempészeket fogtak el - videó

A Győr-Moson-Sopron megyei társaság a dohányterméket magyarországi raktárakban halmozta fel, majd különböző legális áruk között az Egyesült Királyságba szállította és értékesítette. 2020.02.12 09:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Illegálisan gyártott cigarettát Angliába csempésző bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói, a banda nyolc tagját már le is tartóztatták - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-vel.



Haszon Dávid tájékoztatása szerint a Győr-Moson-Sopron megyei társaság a dohányterméket magyarországi raktárakban halmozta fel, majd különböző legális áruk között az Egyesült Királyságba szállította és értékesítette.



Miután azonosították az elkövetőket, a nyomozók megvárták, hogy valamennyi európai csomópont és résztvevő ismertté váljon. Az eljárást az EUROPOL támogatásával a brit és a szlovák társhatóságok is segítették.



A bűnszervezetet egy nagyobb rakománnyal buktatták le. Az akcióban nagy értékű autók és kétszázötven millió forint készpénz mellett egy balatoni vitorlást is lefoglaltak, ingatlanokat, bankszámlákat és üzletrészeket zároltak félmilliárd forint értékben.



A kilenc gyanúsítottból nyolcan már letartóztatásban vannak. A NAV különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett orgazdaság megalapozott gyanúja miatt nyomoz. A banda többszörösen büntetett előéletű tagjai akár 25 évet is kaphatnak.