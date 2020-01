Szja

A NAV mindenkinek készít adóbevallás-tervezetet

A NAV mindenkinek elkészíti az szja-bevallás tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. 2020.01.28 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóknak - kivéve a tavaly mellékállásban katás vagy evás vállalkozókat -, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást. A NAV által összeállított tervezet, amely a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza, azonban nekik is nagyban megkönnyíti a bevallás elkészítését.



A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapján, illetve a kormányzati portálon egyaránt.



Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után küldhetik be a bevallást elektronikusan, a webes kitöltő felületen - tájékoztatott a hivatal.



A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen május 20.



Az szja 1+1 százalékáról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig módosíthatók, vagy vonhatóak vissza.



A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1 százalékról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.