Izer Norbert szerint senki nem szorul ki az állami egészségügyi ellátásból az új tb-törvény miatt

Senki nem szorul ki az állami egészségügyi ellátásból a júliusban hatályba lépő társadalombiztosítási törvény alapján - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.



Izer Norbert elmondta: a törvény szerint továbbra is teljes körű ellátásra jogosultak egyebek mellett a gyermekek, a diákok, a nyugdíjasok, a gyedben és gyesben részesülők, a biztosított munkavállalók, mindazok akik eddig is jogosultak voltak. Akik nem tartoznak ebbe a körbe, azoknak havonta egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot kell maguk után fizetniük.



Jelenleg ezt a járulékot 320 ezren fizetik maguk után, sokan viszont nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, szeptemberben például 75 ezren próbálták jogosulatlanul igénybe venni a rendszert - tudatta.



Kiemelte, a törvény célja, hogy tiszta és átlátható rendszer jöjjön létre, amelyben nem fordulhat elő, hogy valaki hónapokig rendezetlen jogviszonnyal rendelkezik. A sürgősségi ellátást nem érinti a változás, a mentés igénybevételéhez való jog mindenkit megillet - tette hozzá.



Az Országgyűlés december 11-én szabályozta újra a társadalombiztosítási ellátások rendelkezéseit: többek között egységes, 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékkulcsot határoztak meg jövő júliustól, és új szabály az is, hogy aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, három hónap után elesik az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevételének lehetőségétől.