Adóügyek

Hüllőkkel és pókokkal volt teli a háza a milliárdos áfacsaló nőnek - videó

Egymilliárd forint áfát csalt el egy hat tagú női bűnbanda. Cukrot és olajat szereztek be az Unió különböző országaiból, majd itthon olcsóbban árulták. Úgy, hogy az áfát nem fizették meg. Az ötletgazda is egy nő volt, akinek a házában házkutatás során negyven kígyót, rengeteg gekkót, leguánt és még madárpókot is találtak.