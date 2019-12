Bíróság

Milliárdos adócsalás elkövetőit ítélték el jogerősen Szegeden

Jogerősen kilenc év fegyházbüntetéssel sújtotta pénteken a Szegedi Ítélőtábla azt az ismeretlen helyre távozott kecskeméti férfit, aki egy céghálózatot irányítva 2,7 milliárd forint adó befizetését kerülte el. 2019.12.13

A táblabíróság bűnszervezetben elkövetett adócsalás és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és döntött arról, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.



A bíróság az ügy 16 másik vádlottját egy, valamint három és fél év közötti letöltendő, illetve felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, volt, aki pénzbüntetést kapott.



A kecskeméti férfi irányításával 2008 áprilisa és 2009 áprilisa között létrehoztak egy olyan céghálózatot, amelynek csúcsán két vállalkozás állt. Ezek Olaszországból vásároltak papíralapanyagokat és műanyag granulátumot.



A hazai és külföldi gazdasági társaságokból álló hálózat működtetésének az volt a célja, hogy az importált, magyarországi értékesítésre szánt áru mozgását, így az áfafizetési kötelezettséget megpróbálják követhetetlenné tenni, és végül Magyarországon jogtalanul igényeljenek vissza adót. Ez meg is történt: több, mint 14 milliárd forint értékű fiktív számla felhasználásával 2008-ban és 2009-ben mintegy 2,7 milliárd forint adót nem fizettek meg.



A csalás mellett 14 vádlottat pénzmosás bűntettében is bűnösnek talált a bíróság. Ők segédkeztek abban, hogy külföldi gazdasági társaságok bankszámlájára több mint 10 milliárd forintot utaljanak át.



A bűnszervezetet irányító férfi az elsőfokú eljárás során eltűnt, ismeretlen helyre távozott, egyes információk szerint Belize-ben autóbalesetben elhunyt.



A táblabíróság döntésével megváltoztatta az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék ítéletét, az elsőrendű vádlott büntetését hétről kilenc évre súlyosítva.



A jogerős ítélet indoklása szerint a vádlottak egy része a bűncselekményben játszott szerepéhez mérten törvénysértően, illetve eltúlzottan enyhe büntetést kapott az elsőfokú eljárást lezáró ítéletben, míg néhány vádlott esetében eltúlzottan súlyos volt a kiszabott büntetés. Emellett belső arányossága is megkövetelte a törvényszék döntésének megváltoztatását.