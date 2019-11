Adó

Varga Mihály: vizsgálják majd a kata gyakorlatát

Vizsgálni fogja a szaktárca a kisadózó vállalkozások tételes adózásának (kata) gyakorlatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslataival együtt, mivel egyetértenek abban, hogy sem a versenyképesség rontása, sem a visszaélések elősegítése nem volt célja ezen adónem elindításának - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az MKIK elnökségi ülését követően csütörtökön az MTI-nek.



A kamarának olyan javaslatai vannak, amelyekkel módosítani kívánják a kata adózást és versenyképességet rontó elemeit, továbbá amelyek megakadályoznák az adónem visszaélésszerű alkalmazását a foglalkoztatás terén - tette hozzá.



Varga Mihály kiemelte, hogy az együttműködés teszi erősebbé és versenyképesebbé a magyar gazdaságot, így a kormányzat a kamarával a korábban megkezdett közös munkákat mindenképpen folytatni szeretné.



Elmondta, hogy az elnökségi ülés egyrészt a gazdaság általános helyzetét érintette, áttekintették a gazdasági növekedés mértékét, a növekedési kilátásokat, a munkaerőpiac helyzetét. Ezt követően azokról a témákról is beszéltek, amelyek az elmúlt évek közös együttműködésében alakultak ki. Erre példaként említette, hogy a kamarával 2011 óta működnek együtt a duális képzés kiterjesztésében, annak erősítésében - hozzátéve, hogy ezen a területen a szakképzés 4.0 program elfogadásával újabb lépést tesznek előre. Kiemelte még a Széchenyi Kártya programot, amely a vállalkozások számára biztosít azonnali és gyors finanszírozási lehetőséget. A kormány támogatja e program lehetőségeinek a megtartását.



Az ülés témái között szerepeltek a vállalkozások működését érintő ügyek is, többek között a kistelepülési bolthálózat megerősítése, a helyi adók felhasználása is. Mindezek mellett szóba került az uniós támogatások felhasználása, különböző felzárkóztatási programok kérdése - sorolta a miniszter.