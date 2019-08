Még mindig sok a szabálytalanság

Több mint 100 millió forint bírságot szabott ki balatoni ellenőrzéssorozatán a NAV

Csaknem minden negyedik vállalkozásnál talált valami szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) balatoni ellenőrzéssorozatán, a kiszabott mulasztási bírság pedig megközelíti a 115 millió forintot.



A NAV keddi közleménye szerint a hivatal idén is fokozottan ellenőrzi a Balatonon és környékén működő vendéglátóhelyeket, a strandokon, piacokon és vásáscsarnokokban értékesítőket, valamint a fesztiválokra, rendezvényekre kitelepült árusokat.



Az ellenőrök július közepe óta csaknem 3000 ellenőrzést végeztek, elsősorban a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták jellemzően az esti órákban vagy a hétvégi időszakokban.



Kiemelték, hogy a NAV munkatársai az ellenőrzések több mint 25 százalékánál tapasztaltak alapvető mulasztást annak ellenére, hogy Adótraffipax rovatában a hivatal előre jelezte a balatoni akciót. Volt, ahol a nyugtaadás maradt el, de lebukott olyan vállalkozó is, aki feketén foglalkoztatta alkalmazottait. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak - tették hozzá.



A NAV közölte: kiugróan sok volt az online pénztárgépekkel és a készpénzkészlettel kapcsolatos szabálytalanság, az ellenőrök tízből hét esetben bukkantak valamilyen hibára, leggyakrabban kasszahiányt vagy -többletet találtak az árusoknál.