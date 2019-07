Családpolitika

Megjelent a négygyerekes nők szja-mentességéről szóló törvénymódosítás

Megjelent a Magyar Közlönyben a négygyerekes nők személyi jövedelemadó-mentességéről szóló törvénymódosítás - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az Országgyűlés július 12-én elfogadta az egyes adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, így - a családvédelmi akcióterv részeként - jövő januártól azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól kereső tevékenységből származó jövedelmük után.



A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár, az adómentesség megállapításához pedig nyilatkozni kell a munkáltatónál. A 15 százalékos szja alóli mentesség mellett az édesanya - valamint vele megosztva az édesapa - a családi adókedvezményt együtt is igényelheti - tették hozzá.



Az Emmi szerint a kedvezmény mintegy 40 ezer anyát érinthet évente.



Kitértek arra is, hogy szintén 2020 januárjában lép életbe a nagyszülői gyed, amelyet azok a nagyszülők igényelhetnek, akik még nem mentek nyugdíjba, ha a dolgozó szülők helyett vállalják, hogy az unokákat ők gondozzák, nevelik. A nagyszülői gyed beleszámít a szolgálati időbe, egyszerre csak az egyik nagyszülő veheti igénybe, de akár több unoka után is felvehető az ellátás - ismertették a közleményben.