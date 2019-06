Adócsalás

NAV: több száz millió forint adót csalt el egy esztergomi számlagyáros

2019.06.22

Strómanok és könyvelők is segítettek egy esztergomi vállalkozót, akinek céghálózata fiktív számlákkal több mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-vel.



Hideg-Göblyös Rita azt írta, a férfi cégei papíron építési, kertészeti munkáktól az útszórásig sokféle tevékenységet végeztek. Az eddig "azonosított" fiktív számlákkal a különböző társaságok összesen 635 millió forint adót csaltak el.



A NAV nyomozói - járőrök, revizorok, IT-szakemberek segítségével és a Merkur speciális egység támogatásával - országszerte százhúsz helyen tartottak házkutatást. A kétnapos akcióban 31 embert hallgattak ki.



A fő elkövetőnél a NAV munkatársai világháborús fegyvereket, aknákat, gránátokat, valamint műtárgyakat is találtak.



A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség azt közölte, hogy a férfi a számlakiállító gazdasági társaságok működésének koordinálására Esztergomban irodát hozott létre. A szervezet irányításában egy nő is segítségére volt, az ügyben összesen 21 gyanúsított szerepét vizsgálják.



A főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két főszereplő letartóztatását. Őket különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. A 630 millió forintos kárértékből ők ketten a főügyészség szerint 535 millió forintért tehetők felelőssé.