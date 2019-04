Adóügyek

A plázákban nyújtanak segítséget a NAV szakemberei az szja-bevalláshoz

Az szja-bevallás benyújtási határidejéig országszerte több plázában és hipermarketben is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai, akik az szja-bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.



A közleményben kiemelték: Budapesten és 11 megyében rögtönzött ügyfélfogadási helyeken várják az ügyfeleket a szakemberek.



Az ideiglenes ügyfélfogadási helyeken bárki jóváhagyhatja a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, leadhatja papíralapú személyijövedelemadó-bevallását, ügyfélkaput nyithat, sőt, a NAV munkatársai az 1+1 százalék elektronikus felajánlásában is segítenek - közölték.



Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető netes felületen - ismertették.



A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy május 20-án éjfélig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.



Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében vagy a felajánlásban, azok hívhatják a NAV infóvonalát is a 1819-es telefonszámon.