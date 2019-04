Adóügy

NAV: május 20-ig az egyéni vállalkozóknak is ki kell egészíteniük az adóbevallási tervezetet

Május 20-ig az őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek mellett az egyéni vállalkozóknak is ki kell egészíteniük adóbevallási tervezetüket, hogy abból érvényes bevallás legyen, vagy saját maguknak kell kitölteniük és beküldeniük a 18SZJA nyomtatványt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.



A hivatal közleménye szerint idén már az egyéni vállalkozóknak is készítettek szja-bevallási tervezetet.



Közölték: az őstermelőknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak az adóbevallási tervezet egy "ajánlat", ami nem válik automatikusan bevallássá. Ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni az őstermelői, az egyéni vállalkozói, az önálló tevékenységből származó jövedelmi adatokkal. Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele tavaly nem volt több mint 600 ezer forint és más bevallásköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást sem kell benyújtania.



Amennyiben nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá, erre a webes kitöltőprogram külön figyelmezteti is az érintett adózókat. A kiegészített szja-bevallási tervezetet, mentés után, május 20-áig kell elküldeni a NAV-hoz.



A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. Mivel a nem kifizetőtől származó bevételek, jövedelmek, valamint a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó bevételek, költségek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza, csak ajánlatként segít a bevallás elkészítésében.



A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben nem módosítják az adóbevallási tervezetüket, vagy nem készítenek és nem nyújtanak be szja-bevallást, a NAV kéri a hiány pótlását, amire 15 napos határidőt ad. Ennek elmaradása esetén a NAV akár 50 ezer forint mulasztási bírságot is kiszabhat - közölték.