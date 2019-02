Adóügyek

Megjelent a NAV idei ellenőrzési terve

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idei ellenőrzési terve, ez alapján kiemelten ellenőrzik az internetes kereskedelmet, a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedelmet, az alkalmazottak bejelentését, a vám- és jövedéki szabályok betartását és az online számlaadat-szolgáltatást - közölte a hivatal szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a NAV idén is figyelmet fordít az adózók transzferár-képzési gyakorlatára és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. A legnagyobb adóteljesítményű adózókat, kiemelkedő költségvetési hatásuk miatt ugyancsak folyamatosan kell monitorozni. A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos visszaélések miatt a NAV a csalárd foglalkoztatókhoz bejelentett munkavállalók jogviszonyát, az abban bekövetkező változásokat nyomon követi, hogy az adókikerülésre használt "foglalkoztatói" láncolatokat feltárja, védve ezzel a munkavállalók érdekeit is.



A NAV ellenőrzéseit továbbra is kockázatelemzésen alapuló differenciált fellépés jellemzi. Az együttműködő, jogkövető adózók hiba esetén azonnali szankciók helyett számíthatnak a NAV munkatársainak támogatására. Az adójogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértő adózókkal szemben azonban továbbra is határozottan lép fel a hivatal.



A hivatal kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet fordít az építőipari vállalkozásokra, a személyszállítókra, a szálláshely-szolgáltatókra, a szerzői jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések felderítésére, az "adózatlan" jövedéki termékek feketepiacának visszaszorítására, áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi ügyletek visszaszorítására.



A NAV a támogató eljárásokat jellemzően a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál; a 36 órás munkaviszony mellett dolgozó egyéni vállalkozóknál, a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak bejelentésére és az ehhez kapcsolódó bevallásokra fókuszálva rendeli el - írták.



Az online pénztárgépeken, online számla rendszeren, kezelőszemélyzet nélküli automatákon, illetve az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszeren (ekáer) keresztül érkező valós idejű adatok elemzésével a NAV-nak lehetősége van az adóelkerülés azonos idejű feltárására, az adókijátszásra specializálódott társaságok kiszűrésére és a meg nem fizetett adóbevételek fedezetének biztosítására. Mindezzel nemcsak a költségvetés, hanem a tisztességes gazdálkodók érdekeit is védi.



A NAV továbbra is előre jelzi honlapján az Adótraffipax rovatban, hogy mely időszakban és helyszíneken végez jogkövetési vizsgálatokat és tart próbavásárlásokat - közölték.