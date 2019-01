Országos akció

Hamis autódiagnosztikai szoftvereket foglaltak le a pénzügyőrök

hirdetés

Hamis autódiagnosztikai szoftvereket foglaltak le a pénzügyőrök az ország szinte minden megyéjében tartott akció során - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.



Barnáné Horváth Melinda, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte, egy dél-alföldi férfi bárki által hozzáférhető, internetes hirdetésekben árulta eszközeit, szoftvereit.



A nála tartott házkutatáson a pénzügyi nyomozók laptopon, külső winchestereken, pendrive-kon, dvd-ken is találtak hamis autódiagnosztikai szoftvereket. A helyszínen interface-ket, kilométeróra-kalibrálót és AdBlue-emulátorokat, valamint hatmillió forint készpénzt is lefoglaltak - tudatta az őrnagy.



A férfit szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűntett gyanúja miatt őrizetbe vették.



Az országos akcióban nemcsak a hirdetőnél, hanem a vevőknél - autószerelőknél, telephelyeken, magánlakásokon - is kutattak a nyomozók.



A hamis autódiagnosztikai szoftverek a gyártó engedélye nélkül készültek, illegálisan kerültek forgalomba, így a segítségükkel elvégzett módosítások vagy javítások szakszerűsége, pontossága egyáltalán nem garantált, károkat okozhat az autó működésében.



A nyomozók AdBlue-emulátorok értékesítésére és használatára utaló nyomokat is találtak. Ezek a berendezések a közepes és nagy teljesítményű dízeljárművek károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerének megkerülését teszik lehetővé. A szakemberek az ország több pontján ellenőriztek kamionokat az emulátorok használatának gyanúja miatt. Felmerült a környezetkárosítás bűntettének gyanúja, és elrendelték az érintett járművek műszaki vizsgálatát - közölte a sajtóreferens.