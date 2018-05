Adóügyek

Az adójóváírás nem jár automatikusan

Május 22-én éjfélkor jár le az szja-bevallás határideje, ami a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezőknek egyben 20 százalékos adójóváírást is jelent, amennyiben időben, adótartozás mentesen és helyesen kitöltve nyújtják be a bevallásukat. 2018.05.16 14:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Minden negyedik nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél elfelejti érvényesíteni az adójóváírást a személyi jövedelemadó bevallásakor – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).



Május 22-én éjfélkor jár le az szja-bevallás határideje, ami a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezőknek egyben 20 százalékos adójóváírást is jelent, amennyiben időben, adótartozás mentesen és helyesen kitöltve nyújtják be a bevallásukat. Évről évre ezt minden negyedik nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél felejti el megtenni, ami akár 130.000 forintos kiesést is jelenthet számára - mondták be az Inforádióban.



A nyugdíjbiztosítások után 2014-től járó adójóváírás már több mint 200 ezer ügyfelet érint az idei adóbevallásnál. Tavaly ez a szám az adóhatóság nyilvántartásai alapján még csak közel 149 ezer fő volt. A bevallás időszakára szóló befizetések 20 százalékát, maximum 130 ezer forintot a személyi jövedelemadó-bevallás keretében, bevalláskor kell igényelni. Az adóhatóság a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül átutalja az összeget a biztosítónál vezetett számlára, növelve ezáltal a nyugdíjcélú megtakarításokat.



Az adójóváírás igénylést a biztosító által megküldött igazolás alapján kell kitölteni, amely legkésőbb február közepén kellett, hogy megérkezzen az ügyfélhez.



Aki esetleg nem rendelkezik ilyen igazolással, az a biztosítója ügyfélszolgálatán keresztül tudja pótolni.



A folyamatos felhívások ellenére mégis sokan elfelejtik jelezni az igényüket az adóbevallásban, pedig a jóváírás nem jár automatikusan.



Évről évre a jogosultak 25 százaléka esik el emiatt a befizetésük után járó visszatérítéstől. A visszatérítések elmaradásának oka persze nem csak a figyelmetlenség lehet: ugyanis ha az érintett adóalany ezer forintnál nagyobb adó- vagy járuléktartozást halmozott fel, úgy az adóhatóság visszatarthatja a fizetést a fennmaradás rendezéséig. Az adójóváírás feltétele – a jogosultságon és az igény benyújtásán felül – az is, hogy az adózó éves adóbefizetése meghaladja az adójóváírás mértékét.



Ha valaki elfelejti feltüntetni az adójóváírási igényét, azt az elévülési időn belül (adóbevallás évét követő 5 évig) önrevízió keretein belül meg tudja tenni. Érdemes tehát utánanézi az elmúlt évek bevallásainak is – hívja fel a figyelmet a MABISZ.



2018-ban egy fontos változás lépett életbe az szja-törvényben: a munkáltató már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását, hanem az adóbevallást a NAV tölti ki mindazoknak, akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. Ezt ügyfélként nem kell külön kérelmezni, a NAV automatikusan elkészíti a tervezetet, így nekünk csak át kell néznünk, és jóvá kell hagynunk az adatokat.