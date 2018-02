Adóügyek

Spanyolországban már mobilapplikáción keresztül is benyújtható az adóbevallás

Az adózók mintegy 25 százaléka, több mint 4,85 millióan ezt a módot választják majd. 2018.02.08 04:10 ma.hu

Spanyolországban az idén már mobiltelefonos applikáción keresztül is be lehet nyújtani a személyi jövedelemadó-bevallást; az alkalmazást szerdán mutatta be az adóhatóság Madridban.



Rufino de la Rosa igazgató az eseményen elmondta: a technológiai újítás célja, hogy minél könnyebb és gyorsabb legyen a bevallás benyújtása a felhasználók számára.



A iOS és Android operációs rendszerrel egyaránt használható alkalmazást március 15-től lehet elérni, és arra számítanak, hogy az adózók mintegy 25 százaléka, több mint 4,85 millióan ezt a módot választják majd.



Az adóhatósági vezető felidézte: hat évvel ezelőtt indították el a digitális adóbevallást ösztönző projektjüket.



Ennek eredményeként a múlt évben az adózók 88 százaléka, 17,3 millióan éltek vele, míg 2011-ben még mindössze az szja-bevallások 49 százaléka érkezett be az interneten keresztül.



Spanyolországban 19,7 millió adóbevallást vár idén a hatóság az április 3-a és július 2-a közötti időszakban.