Rendszerváltás
A Miniszterelnökség felmondta a Lounge Eventtel kötött keretszerződését
A kormányváltás után azonban a Lounge körül megváltozott a helyzet.2026.08.07 18:19MTI
Felmondta a Lounge Eventtel kötött keretszerződését a Miniszterelnökség, amely erről pénteken tájékoztatta az MTI-t.
A közleményben azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a Lounge Event Kft. a mai napig nem tájékoztatta Miniszterelnökséget a társaság ellen 2026. július 8-án indult végrehajtási eljárás részleteiről, ekképp a szerződés nem tartható fenn.
Felidézték: a Lounge-csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el, a többi között a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ( NKOH) központosított beszerzési rendszerén keresztül. Továbbá az NKOH 2025-ben újabb, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal.
A kormányváltás után azonban a Lounge körül megváltozott a helyzet. Balásy Gyula május elején bejelentette, hogy a cégcsoportját felajánlja az államnak. Röviddel ezt követően pedig büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg információk - tették hozzá.
A kormány ezt követően - folytatták - megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette a Lounge Event, a New Land Media és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit, miután a kialakult pénzügyi helyzet miatt komoly kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.
A Miniszterelnökség mostani döntése ennek a folyamatnak a része. A kormány a korábbi időszakból fennmaradt állami szerződéseket felülvizsgálja, a közpénzekkel való hatékony és jogszabályszerű gazdálkodás, a nemzeti vagyon védelme érdekében pedig megteszi a szükséges lépéseket - olvasható a közleményben.
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