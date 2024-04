Hitelminősítés

Megerősítette a befektetési ajánlású magyar államadós-osztályzatot az S&P Global Ratings

Megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását pénteken az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő.



A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, az S&P osztályzatánál eggyel jobb fokozaton tartja nyilván.



Az S&P Global Ratings a péntek éjjel Londonban bejelentett osztályzati megerősítéssel együtt érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is.



A besorolás stabil kilátása tükrözi az S&P azon várakozását, hogy a magyar gazdaság kilábalása, a folytatódó dezinfláció és a kamatok csökkenése középtávon segíti a kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítéseit, elősegítve a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta stabilizálódását - áll a hitelminősítő indoklásában.



Az elemzés szerint a befektetési ajánlású osztályzat megerősítése a cég azon megítélését jelzi, hogy az idei magyar "költségvetési megcsúszás" csak átmeneti fejlemény, és a közfinanszírozás helyzete 2025-től javulni kezd a gazdasági stabilitás veszélyeztetése nélkül.



Az S&P Global Ratings közölte: várakozása szerint a magyar kormány 2024 második felében hiteles konszolidációs programot jelent be, amely körvonalazza a költségvetési pálya stabilizálásához vezető lépéseket, és ennek egyik szakpolitikai rögzítőeleme lesz az esetleges túlzottdeficit-eljárás lehetősége.



Az S&P Global Ratings előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék reálértéken számolva az idén 2,2 százalékkal bővül. Ehhez a hajtóerőt elsősorban a hazai kereslet adja, amely 2024 második felében várhatóan folyamatosan élénkül a meredek ívben csökkenő kamatok és a mind lendületesebb reálbérnövekedés környezetében - áll a hitelminősítő elemzésében.



A cég megjegyzi ugyanakkor, hogy a külső - mindenekelőtt a német - kereslet gyengesége visszahúzó hatást gyakorolhat a magyar gazdaság kilábalására.

Középtávon, a 2025-2027-es időszakra az S&P Global Ratings azzal számol, hogy a magyar gazdaság 2,8 százalékos reálnövekedést ér el éves átlagban.



A cég szerint a magyar elektromosjármű-iparban és az ehhez kapcsolódó akkumulátorgyártó ágazatban eszközölt jelentős befektetések élénkülő növekedési dinamika feltételeit teremtették meg a 2025 és 2027 közötti időszakra.



A hitelminősítő közölte: tudomása szerint ebben a szektorban a továbbiakban is jelentős közvetlen külföldi befektetések várhatók, hiszen csak tavaly 13 milliárd euró értékű befektetésre tettek vállalást az elektromosjármű-ágazat vezető vállalatai, köztük a világ legnagyobb gyártója, a BYD.



Az S&P Global Ratings szerint az európai uniós folyósítások is alátámasztják a magyar gazdaságra szóló, 2024-2025-re érvényes növekedési előrejelzéseit.



A cég kedvező fejleményként felidézi, hogy az Európai Unió decemberben 10,2 milliárd euró - a tavalyi magyar GDP-érték 5,3 százalékának megfelelő - kohéziós finanszírozást szabadított fel.