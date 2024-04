Energia

Szijjártó Péter: megkezdődött Paks 2 reaktortartályának gyártása Szentpéterváron

A két legkritikusabb elem közül a zóna-olvadékcsapda már elkészült, amit az előzetes várakozásokat felülmúlva, már a nyáron Magyarországra szállítanak. 2024.04.26 12:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A paksi bővítéshez szükséges két nagy tömegű nukleáris berendezés egyike, a zóna-olvadékcsapda már elkészült, és mostanra a reaktortartálynak is megkezdődött a gyártása Szentpéterváron, ami igazi mérföldkő a paksi bővítés szempontjából - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.



A tárcavezető a cseh kollégájával, Jan Lipavskyval közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre reagálva arról számolt be, hogy a két legkritikusabb elem közül a zóna-olvadékcsapda már elkészült, amit az előzetes várakozásokat felülmúlva, már a nyáron Magyarországra szállítanak.



"Maga a művelet nem lesz egyszerű, mivel a berendezés tömege tizenhat darab Airbus-utasszállítóéval egyezik meg."-ismertette a miniszter.



Emellett jó hírnek, a paksi bővítés szempontjából igazi mérföldkőnek nevezte, hogy a tegnapi napon a másik hosszú gyártási idejű nukleáris berendezés, a reaktortartály készítése is megkezdődött Szentpéterváron.



"A reaktortartály az atomerőmű azon része, ahol maga a láncreakció lezajlik, tehát a szíve az erőműnek, és Európa egyik legnagyobb automatizált kovácsüzemében, Szentpéterváron tegnap el is kezdődött a gyártás" - mondta.



"Ez hatalmas eszköz, 11 méter magas, 4,5 méter az átmérője, a falvastagsága 30 cm és 330 tonnás lesz a tömege, 600 tonna az öntvények tömege, tehát óriási munka. 12 ezer tonna nyomás alatt formálódik maga az eszköz, 60 évig minimum működőképesnek kell lennie 330 Celsius-fokban és 162 bar nyomás alatt" - tette hozzá Szijjártó Péter.



A miniszter szerint ez is tanúsítja, hogy a munkálatok menetrend szerint haladnak a paksi beruházással annak érdekében, hogy a következő évtized elején mindkét új blokkot a hálózatra lehessen kapcsolni. Aláhúzta: ezzel Magyarország hatalmas lépést fog tenni az energiaellátásának biztonsága terén.