Gazdaság

Deloitte: az idén 16 magyar cég kapott Best Managed minősítést

Az idén 16 magyar cég kapott Kiválóan Vezetett (Best Managed) minősítést a Deloitte Private globális üzleti mentorprogramban - közölte a nemzetközi tanácsadó cég hétfőn az MTI-vel.



A Kiválóan Vezetett Vállalatok (Best Managed Companies) program a Deloitte Private globális üzleti mentorprogramja, amely a helyi magántulajdonban lévő vállalatok támogatására, és elismerésére jött létre.



Magyarországon az idén második alkalommal lehetett jelentkezni a Deloitte Private üzleti mentorprogramra.



A szakmai zsűri döntésének alapját a mentorprogramban összeállított átfogó pályázati anyag adta, amely a nemzetközi Best Managed Companies program metodikáját követte.



Bálint Gergely, a Kiválóan Vezetett Vállalatok program operatív vezetője a közleményben kiemelte, a tavalyi program sikere láttán megduplázódott az idei jelentkező vállalatok száma. A mentorprogram kiváló lehetőség arra, hogy a hazai magánvállalatok lássák, hogy hol tartanak a globális vezető gyakorlatokhoz képest.