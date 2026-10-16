Lelet

Óriási fáraószobrok kerültek elő Egyiptomban

Két monumentális ókori szobor maradványait tárták fel Egyiptomban, miután egy helyi lakos hieroglifákkal díszített kőtömböt talált a birtokán. Az egyik szobor eredetileg 8,5 méter magas lehetett, és II. Ramszesz fáraót ábrázolta. 2026.10.16 22:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különleges régészeti felfedezésről számolt be az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium. A Nílus deltájában, Gharbija kormányzóság Behbeit el-Hagar nevű településén két hatalmas királyszobor maradványaira bukkantak, amelyek közül legalább az egyik bizonyosan II. Ramszesz fáraót ábrázolja.



A felfedezés egy helyi lakosnak, Khaled el-Shahat Khalilnak köszönhető, aki feliratos kőtömböt talált a saját földjén, majd értesítette a hatóságokat.



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A bejelentés nyomán megkezdett ásatások során a régészek először II. Ramszesz 1,6 méter magas szoborfejét találták meg. A fáraó a Felső- és Alsó-Egyiptom egyesítését jelképező kettős koronát viseli. Előkerült a szobor hátpillérének egy része is, amelyen az uralkodó egyik királyi címe olvasható.



A szakemberek becslése szerint az eredeti alkotás a talapzatával együtt akár 8,5 méter magas is lehetett.



A második lelet egy másik uralkodói szobor 2,4 méteres töredéke. Bár a lábak és a talapzat hiányoznak, a fej viszonylag jó állapotban maradt fenn. Arcvonásai az első szoboréhoz hasonlítanak, ezért a régészek feltételezik, hogy ez is II. Ramszeszt ábrázolhatja.



A feltárás során egy 1,3 méteres, rózsaszín gránitból készült kőtömb is előkerült, amelyen hieroglifák őrizték meg a fáraó két uralkodói címét: „Felső- és Alsó-Egyiptom királya”, valamint „Ré fia”.



II. Ramszesz időszámításunk előtt 1279 és 1213 között uralkodott, és az ókori Egyiptom egyik legismertebb fáraója volt. Hosszú uralkodása alatt számos monumentális építményt és szobrot emeltetett.



A most megtalált alkotások pontos korát még vizsgálják, a régészeti kutatás pedig folytatódik.



A felfedezésnek különleges utóélete is lett: Sherif Fathy egyiptomi turisztikai és régészeti miniszter személyesen látogatott el a helyszínre, és a lelet bejelentéséért mekkai zarándokúttal jutalmazta a megtalálót és feleségét.



Nem ez az első jelentős Ramszesz-lelet az elmúlt években. 2024 februárjában Minja kormányzóságban egy másik fáraószobor felső részét találták meg, közel száz évvel azután, hogy az alsó fele 1930-ban előkerült. A mintegy 6,7 méteres, helyreállított szobrot 2026-ban ismét felállították.