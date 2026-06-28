Tragédia

Végre megszólalt a tizenegyedik emeletről kizuhanó Németh Zsanett szobatársa

Biljava Dudova először beszélt Németh Zsanett haláláról, cáfolta a konfliktusokról szóló híreket, és elmondta: a magyar birkózót régóta nyomasztotta a versenyzési bizonytalanság, de nem tudja, mi vezetett a tragikus döntéshez. 2026.06.28 17:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először szólalt meg nyilvánosan Biljava Dudova, a tragikus körülmények között elhunyt Németh Zsanett közeli barátja és szobatársa. A bolgár birkózó visszautasította azokat a sajtóban megjelent találgatásokat, amelyek szerint konfliktus vagy más külső tényező vezetett volna a sportoló halálához.



Dudova szerint hat éven át együtt éltek és készültek, kapcsolatukat kölcsönös bizalom és támogatás jellemezte. Elmondása szerint Németh nem fogyasztott alkoholt vagy kábítószert, és bár korábban javasolta neki, hogy forduljon pszichológushoz, ezt nem fogadta el.



A sportoló arról is beszélt, hogy Németh Zsanettet hosszú ideje megviselte a bizonytalanság a bolgár színekben történő versenyzés körül. Bár megkapta a bolgár állampolgárságot, továbbra sem kapott egyértelmű választ arra, hogy indulhat-e a válogatottban, ami jelentős stresszt okozott számára.



A bolgár sajtó szerint a boncolás nem talált idegenkezűségre vagy dulakodásra utaló nyomokat. A vizsgálat alapján kizárólag a zuhanásból származó sérüléseket azonosították, és a nyomozás eddigi adatai szerint Németh Zsanett egyedül tartózkodott a lakásban a tragédia idején.