Sport

EURO-2024 - Emberelőnyben harcolták ki a továbbjutást a törökök

A török válogatott 2-1-re legyőzte a 20. perctől emberhátrányban játszó cseh csapatot a labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának utolsó, harmadik fordulójában Hamburgban, ezzel pedig előbbi a nyolcaddöntőbe jutott, a rivális pedig kiesett. 2024.06.27 08:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, F csoport: Törökország-Csehország 2-1 (0-0)

Hamburg, v.: Kovács (romániai)



gólszerzők: Calhanoglu (51.), Tosun (94.), illetve Soucek (66.)



sárga lap: Özcan (31.), Yildiz (37.), Yüksek (49.), Müldür (81.), Akaydin (85.) illetve Barák (11., 20.), Krejci (91.), Soucek (98.)



piros lap: Barák (20.), Chory (98.)







Törökország:

Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yuksek (Yokuslu, 63.) Özcan (Ayhani, 46.) - Güler (Tosun, 75.), Calhanoglu (Kökcü, 87.), Yildiz (Aktürkoglu, 75.) - Yilmaz



Csehország:

Stanek (Kovár, 55.) - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod (Lingr 75.), D. Jurasek (M. Jurasek, 81.) - Barák - Chytil (Kuchta, 55.), Hlozek (Chory, 55.)



I. félidő:

20. perc: emberhátrányba kerültek a csehek, miután Antonín Barák megkapta a második sárga lapját. A középpályást először lerántásért büntették, másodjára pedig rátaposott ellenfele lábára.



II. félidő:

51. perc: török előretörésből a cseh kapus hárított, a védők nem tudtak felszabadítani. Ismail Yuksek Hakan Calhanoglu elé tette a labdát, aki átvette, majd a bal alsó sarokba lőtte (1-0). 66. perc: bedobás utáni fejest Mert Günok nem tudta megfogni, kicsúszott a kezéből, a kavarodás végén pedig Tomás Soucek lövése a kapuban kötött ki (1-1). 94. perc: a törökök megiramodtak, Cenk Tosun elindult a bal oldal felé, majd a tizenhatosnál bevitte a labdát középre és a kapu bal alsó sarkába lőtt (2-1).



Letámadással indítottak a csehek, Lukás Provod pedig 18 méterről bombázott kapura, így a török hálóőrnek már a 2. percben óriásit kellett védenie. A folytatásban is a csehek irányították a játékot, azonban a 20. percben Barák kiállítása miatt emberhátrányba kerültek. Ettől kezdve inkább a törökök birtokolták a labdát, az ellenfél a védekezésre összpontosított. Ennek ellenére a szünet előtti hajrához közeledve David Jurásek vezethette rá a török kapusra a labdát, Günok viszont jó ütemben lépett ki és ismét hárított.



A fordulást követően Jindrich Stanek védett nagyot, ám a következő támadásnál vállsérülést szenvedett, és emiatt le kellett cserélni. A folytatásban új erőre kaptak az emberhátrányban játszó csehek és sikerült egyenlíteniük.



A mérkőzés vége felé egyre paprikásabb lett a hangulat, Kovács István játékvezető több sárga lapot is kiosztott a pályán lévőknek és a kispadon ülőknek is.



A hajrában mindkét csapat próbált támadni, majd a 94. percben Tosun állította be a végeredmény. Az utolsó pillanatokban elszabadultak az indulatok, újabb sárga és piros lap került elő.