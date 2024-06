Sport

EURO-2024 - A 98. percben szerzett góllal jutottak tovább az olaszok

A címvédő Olaszország nyolcaddöntőbe jutott a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon, mivel 1-1-es döntetlent játszott Horvátországgal hétfőn a csoportkör harmadik fordulójában, ezzel a B csoport második helyén végzett. 2024.06.25 12:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mivel a hat csoportharmadik közül a négy legjobb is továbbjut, még a horvátok is reménykedhetnek, de két ponttal zártak harmadikként, míg a magyar válogatott három pontot szerzett az A csoportban.



Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, B csoport: Horvátország-Olaszország 1-1 (0-0)

Lipcse, 38 322 néző, v.: Danny Makkelie (holland)



gólszerzők: Modric (55.), illetve Zaccagni (98.)



sárga lap: Sucic (24.), Modric (60.), Ivanusec (74.), Pongracic (78.), Stanisic (82.), Brozovic (91.), illetve Calafiori (93.), Fagioli (96.)



Horvátország:

Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Modric (Majer, 80.), Brozovic, Kovacic (Ivanusec, 70.) - Sucic (Perisic, 70.), Kramaric (Juranovic, 90.), Pasalic (Budimir, a szünetben)



Olaszország:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Zaccagni, 81.) - Barella, Jorginho (Fagioli, 81.) - Raspadori (Scamacca, 75.), Pellegrini (Frattesi, a szünetben), Dimarco (Chiesa, - Retegui



II. félidő:

54. perc: Kramaric beadása után Frattesi kezén irányt változtatott a labda, de Modric büntetőjéből nem lett gól, mert Donnarumma bravúrral védett. 55. perc: Egy újabb horvát előreívelés után Budimir tette bele a lábát a labdába, Donnarumma ismét nagy bravúrral védett, de a kipattanót Modric már értékesítette (1-0). 98. perc: Az elkeseredetten de kitartóan rohamozó olaszok közül a hátvéd Calafiori előretört, remek passzát pedig Zaccagni lőtte a hálóba (1-1).



Az olaszoknak három, a horvátoknak egy pontjuk volt két forduló után, vagyis utóbbiaknak égető szükségük volt a pontokra, de előbbiek sem érezhették teljes biztonságban magukat az utolsó kört megelőzően. Mindez nem igazán látszott a játék képén az első félidőben, mert bár többet volt a labda a horvát csapatnál, pontatlan beadásai miatt csak kétszer tudott kapura lövéssel próbálkozni. Az olasz válogatott aktívabb volt, több veszélyes lehetőséget dolgozott ki, de látszott, hogy nem az első 45 percben szeretné eldönteni a rangadót.



A szünet után felpörgött a játék, mindkét együttes gólra törően futballozott, és bár Modric tizenegyesét nagy bravúrral kivédte Donnarumma, a horvátok csapatkapitánya egy perccel később javított. Ezzel ő lett az Európa-bajnokságok történetének legidősebb gólszerzője. A 38 éves és 289 napos Modric az osztrák Ivica Vastic korrekordját döntötte meg, aki 2008-ban 38 évesen és 257 naposan talált be a lengyelek hálójába.



A hetvenedik percben beállt Ivan Perisic, aki 134. válogatottságával utolérte a horvát rangsor második helyén Darijo Srnát, és már csak Luka Modric (178) előzi meg őket.



A folytatásban is remek iramú és eseménydús volt a játék, de olasz részről igazi gólveszélyt csak Bastoni szöglet utáni fejese rejtett magában, egészen a 98. percig, amikor Calafiori előretörése és remek passza után Zaccagni egyenlített.

A két csapat 11. egymás elleni mérkőzésén egy 1942-es olasz siker és három horvát győzelem mellett hetedszer született döntetlen.