Szeptemberben Szegedre érkeznek a világ legjobb hőlégballonosai

A sportág legrangosabb versenyére érkeznek résztvevők Ausztráliától Kanadáig, így Japánból, Kínából, Indiából, Brazíliából vagy a korábbi világbajnokság élvonalában végzett Egyesült Államokból. Először indulnak vb-n Kolumbia, Egyiptom, Izrael és Örményország pilótái - tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.



"Szeged lakói és a hőlégballon szerelmesei számára már megszokott, hogy időnként hatalmas, színes csodák úsznak be a látóterünkbe, hiszen a SZIA (Szeged International Airshow) is évente helyet ad ennek a látványos sportnak. 2021-ben mi lehettünk az Eb házigazdái, idén pedig nagy megtiszteltetés, hogy a világversenyt is mi láthatjuk vendégül" - mondta Knezevics Viktor, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója.