Kultúra

Október első hétvégéjén rendezik a 17. Nemzeti Vágtát Szilvásváradon

Október 5. és 6. között rendezik a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban a 17. Nemzeti Vágtát, amelyet 16 vidéki és határon túli elővágta előz meg májustól augusztusig - jelentette be a Nemzeti Vágta versenyigazgatója.



Szotyori Nagy Kristóf azt mondta: ebben az évben több változás lesz, amelyek még izgalmasabbá teszik a versenyeket. Idén először az ifjúsági mezőnyben két csoportban indulhatnak a versenyzők: a 10-14 évesek a Huszárgyerek Vágtán, a 14-18 évesek pedig a Kishuszár Vágtán vehetnek részt. A szilvásváradi döntőben tizenhat huszárgyerek és huszonnégy kishuszár kap lehetőséget, hogy lovagolhasson - tette hozzá.



Idén több gyerek és fiatal mérettetheti meg magát a futamokon. Eddig a 10-16 éves korosztály versenyezhetett, most pedig a 17-18 évesek is indulhatnak majd - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Vágta versenyigazgatója.







Ebben az évben is hatvan település kap lehetőséget, hogy az elővágták során megszerzett kvalifikáció után részt vegyen a döntőben. Az idei programban is lesz Huszár Vágta, kocsitoló verseny, nemzetközi futam és különféle showprogramok. Főszerepet kapnak a lipicai lovak: lesz méneshajtás és a nemzetközi futam versenyzői is lipicai lovak hátán mérettetik meg magukat. A tervek szerint idén is megrendezik a sztárfutamot, valamint Vágtass, ugorj és hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt, de a Vágta korzó is várja majd a közönséget.



Szotyori Nagy Kristóf elmondta: további újdonság, hogy a távok csökkennek, így még szorosabbá, izgalmasabbá válnak a versenyszámok.



A 17. Nemzeti Vágta döntőjébe 16 vidéki és határon túli Elővágtán mérkőznek meg május és augusztus között a települések lovasai. A tervek szerint az előfutamok május 25-én a Vajdasági Vágtával kezdődnek és Gyenesdiáson fejeződnek be augusztus 18-án a Festetics Vágtával, amelyet idén 15. alkalommal rendeznek meg.



A 11 magyarországi előfutamhoz két új helyszín is csatlakozik majd, de erről még folynak az egyeztetések - mondta, hozzátéve: a határon túl 5 elővágtára kerül sor: a vajdasági mellett lesz Székely, Felvidéki, Muravidéki és a Partiumi Vágta is.



Szotyori Nagy Kristóf hangsúlyozta: idén a döntőbe jutó valamennyi település képviselője és a helyi szervezők is kiemelt figyelmet kapnak majd Szilvásváradon. A tervek szerint a futamok előtt kocsin viszik őket körbe a pályán, bemutatva mindenkit a több ezer nézőnek.



A versenyigazgató szerint a Nemzeti Vágta egyedülálló lovasünnep, amely a magyar hagyományokra épülő kulturális, turisztikai, gasztronómiai, történelmi és településfesztivál is egyben. Célja a kezdetektől fogva, hogy a felelevenítse és új tartalommal gazdagítsa a magyar lovashagyományokat és segítse az országimázs építését.



"A Nemzeti Vágta nem csupán egy lóverseny, hanem a benevezett városok és falvak nemes küzdelme" - hangsúlyozta a versenyigazgató.