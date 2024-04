Sport

Úszó ob - Milák fölényesen nyert 200 méter pillangón

Milák Kristóf fő számában, 200 méter pillangón végig vezetve nyert szerdán a Duna Arénában zajló úszó országos bajnokságon. 2024.04.10 17:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója délelőtt egy másodperccel jobbat úszott (1:55.43), mint egy évvel ezelőtt ilyenkor ugyancsak az előfutamban Kaposváron, ahol ezt megelőzően legutóbb versenyzett.



Ez alapján arra lehetett következtetni, hogy a 24 éves klasszis akár megismételheti egy évvel ezelőtti döntős eredményét (1:52.58). Ettől végül most messze volt - 1:54.90 perccel csapott célba -, de így is magabiztosan győzött. Klubtársa, Márton Richárd tudta - a táv háromnegyedéig - tartani vele a lépést, ő 1:56.32-vel zárt.



Milák a szerdai versenynapon még az 50 méter gyors döntőjében is érdekelt lesz.