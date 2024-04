Gyász

Meghalt a világ legidősebb sziámi ikerpárja

A család által megfogalmazott gyászjelentés szövege szerint mindkettőjük számára nagyon fontos volt, hogy - amennyire csak lehetséges - független életet élhessenek. 2024.04.14 13:09 MTI

Meghalt a világ legidősebb kort megért sziámi ikerpárja, Lori és George Schappell - derül ki egy Pennsylvania állambeli ravatalozó által közzétett gyászjelentésből.



A fejénél összenőtt testvérpár 62 éves korában hunyt el Philadelphiában, a Pennsylvaniai Egyetem klinikáján még április 7-én, haláluk okát nem közölték.



A Schappell testvérek a Pennsylvania állambeli West Readingben születtek 1961. szeptember 18-án, egymástól független aggyal rendelkeztek, koponyacsontjuknál egybenőve.



A sziámi ikerpár tagjai életük során a fizikai összekötöttség ellenére is képesek voltak különálló karriert folytatni, és a testmagasságukból fakadó komplikációkhoz is alkalmazkodtak. A család által megfogalmazott gyászjelentés szövege szerint mindkettőjük számára nagyon fontos volt, hogy - amennyire csak lehetséges - független életet élhessenek.



A testvérpár középiskolát végzett és főiskolára is járt. Egyikük, Lori több versenyt nyert bowlingjátékosként, míg George a kilencvenes években countryzenei karriert kezdett.



Saját lakásban éltek, életmódjuk az egymáshoz való alkalmazkodásról is szólt. Azokban az években, amikor Lori Schappell egy kórházi mosodában dolgozott, George-nak kellett elkísérnie - olvasható a róluk szóló visszaemlékezésben.



Lori Schappell egy 12 évvel ezelőtti interjúban arról beszélt, hogy az orvosok nem adtak nekik 30 életévet, de ők rácáfoltak erre a várakozásra.



A Schappell testvérek esetében az orvosok egy kettéválasztást célzó műtétet túlzottan kockázatosnak találtak életükre nézve, így 62 évet fejüknél összenőve éltek. Korukkal bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe mint a leghosszabb ideig életben maradt sziámi ikrek.