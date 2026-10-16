Kultúra

Ókori temető miatt állt le a luxushotel építése

Ókori temető maradványaira bukkantak egy ötcsillagos szálloda építési munkálatai során a montenegrói Budvában, ezért a beruházónak át kell dolgoznia az épület terveit - számolt be róla a Vijesti című montenegrói napilap.



A tengerparti város óvárosának közvetlen közelében, a Mogren szálloda szomszédságában egy korábbi épület, az úgynevezett Sárga ház helyén terveztek ötcsillagos hotelt építeni. A régi épületet február végén lebontották, az alapozási munkálatok során azonban jelentős régészeti leletek kerültek elő.



Megmunkált kőtöredékeket, ókori kerámiadarabokat, tetőcserepek maradványait és egy amfora fülét találták meg a munkások. A leletek miatt a montenegrói kulturális örökségvédelmi hatóság márciusban leállíttatta az építkezést, és régészeti feltárást rendelt el.



A vizsgálatok megállapították, hogy a területen az ókori Budva temetőjének egy része húzódott. A lelőhely különösen értékes, mert az óváros környékének régészeti rétegeit a korábbi évtizedek intenzív beépítése miatt mindmáig nem sikerült teljes egészében feltárni.



A térségben már az 1950-es években is végeztek régészeti kutatásokat, az 1980-as években pedig egy időszámításunk szerinti első-második századi római villa maradványait is megtalálták.



Petra Zdravkovic, a montenegrói kulturális örökségvédelmi hatóság régésze a Vijestinek elmondta, hogy a beruházónak a régészeti örökség megóvását szolgáló előírásokhoz kell igazítania a terveket. Az építkezés csak az átdolgozott dokumentáció jóváhagyása és a szükséges örökségvédelmi eljárások lezárása után folytatódhat.