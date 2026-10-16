Kultúra

Ókori temető miatt állt le a luxushotel építése

Ókori temető maradványai miatt kell áttervezni egy luxusszállodát Montenegróban.

2026.10.16 08:49MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Ókori temető maradványaira bukkantak egy ötcsillagos szálloda építési munkálatai során a montenegrói Budvában, ezért a beruházónak át kell dolgoznia az épület terveit - számolt be róla a Vijesti című montenegrói napilap.

A tengerparti város óvárosának közvetlen közelében, a Mogren szálloda szomszédságában egy korábbi épület, az úgynevezett Sárga ház helyén terveztek ötcsillagos hotelt építeni. A régi épületet február végén lebontották, az alapozási munkálatok során azonban jelentős régészeti leletek kerültek elő.

Megmunkált kőtöredékeket, ókori kerámiadarabokat, tetőcserepek maradványait és egy amfora fülét találták meg a munkások. A leletek miatt a montenegrói kulturális örökségvédelmi hatóság márciusban leállíttatta az építkezést, és régészeti feltárást rendelt el.

A vizsgálatok megállapították, hogy a területen az ókori Budva temetőjének egy része húzódott. A lelőhely különösen értékes, mert az óváros környékének régészeti rétegeit a korábbi évtizedek intenzív beépítése miatt mindmáig nem sikerült teljes egészében feltárni.

A térségben már az 1950-es években is végeztek régészeti kutatásokat, az 1980-as években pedig egy időszámításunk szerinti első-második századi római villa maradványait is megtalálták.

Petra Zdravkovic, a montenegrói kulturális örökségvédelmi hatóság régésze a Vijestinek elmondta, hogy a beruházónak a régészeti örökség megóvását szolgáló előírásokhoz kell igazítania a terveket. Az építkezés csak az átdolgozott dokumentáció jóváhagyása és a szükséges örökségvédelmi eljárások lezárása után folytatódhat.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.