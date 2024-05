Kultúra

Megjelent Dua Lipa új lemeze, a Radical Optimism

A koszovói albán származású, 28 éves énekes, dalszerző új anyagának fókuszában az egyedüllét témája áll. A nyitódal a beszédes End of An Era (Egy korszak vége), és olyan dalok szerepelnek a lemezen, mint a Houdini, a Training Season vagy az Illusion - közölte a kiadó Warner Music Group magyar képviselője, a Magneoton pénteken az MTI-vel.



Mint írták, Dua Lipa maga pszichedelikus popként jellemzi új lemezét, amely ugyan különféle hangzások keveréke, vizuális világa mégis egységes.



"Az albumot a szingliségem alatt írtam. Mindig valami vicces történettel érkeztem a stúdióba, és mindegyik más-más dalt inspirált. Van benne egyfajta lazaság és őszinteség, ami korábban nem volt meg bennem" - idézte Dupa Lipát a kommüniké.



Az album elkészítésekor a világsztár olyan ismert alkotókkal dolgozott együtt, mint Caroline Ailin norvég énekesnő, Danny L. Harle brit zenei producer (Caroline Polachek, Charli XCX), Tobias Jesso Jr. kanadai zenész (Adele) és az ausztrál multiinstrumentalista Kevin Parker, művésznevén Tame Impala. Dua Lipa azt mondta, nagyon nyitottak voltak egymással, úgy érezte, szabadon beszélhet tapasztalatairól. Hozzátette: igyekezett teljesen elmerülni az anyag gazdag és izgalmas zeneiségében.



A közlemény kiemelte: a Radical Optimism olyan anyag, amelyben értelmet nyer a tiszta öröm és boldogság megélése, "azokban a helyzetekben is, amelyeket korábban lehetetlennek tűnt elfogadnunk". A tizenegy dal között található a These Walls is, amely arról szól, hogy egy szobában a falakban megmarad a feszültség, ha ott korábban két ember veszekedett.



A koszovói albán származású brit énekesnő fellép az idei Glastonbury fesztiválon.



Dua Lipa eddigi karrierje során hét Brit Awards-ot, valamint három Grammy-díjat kapott. Első lemeze, a Dupa Lipa 2017-ben jelent meg, rajta olyan óriási slágerekkel, mint a Be the One, az IDGAF és a slágerlista-vezető New Rules. Ezután következett a Calvin Harrisszel közös One Kiss című kislemez, amely szintén vezette a brit listát és 2018 legnépszerűbb dalának bizonyult. 2019-ben a Silk City-vel közös Electricity hozott számára Grammy-díjat a legjobb táncfelvétel kategóriában.



Második stúdiólemeze, a 2020-ban kiadott Future Nostalgia Dua Lipa első listavezető albuma lett az Egyesült Királyságban, ezért is megkapta a Grammy-t, mint a legjobb vokális popalbum. Az erről kimásolt kislemez, a Don't Start Now a leghosszabb ideig a brit Top 10-es listán maradó dal lett, amelyet női énekes valaha megjelentetett. Nagy sláger lett erről az anyagról a Physical, a Break My Heart és a Levitating is.



Dua Lipa mindkét eddigi albuma az eddig legtöbbször (10 milliárdszor) streamelt lemez a női előadók között a Spotify-on. Harmadik brit listavezető felvétele a 2021-ben Elton Johnnal közösen készített duettje, a Cold Heart (Pnau remix) volt, a negyedik a tavaly kiadott Dance the Night, amely a Barbie című film betétdala.