Programajánló

Pécs mutatkozik be a Magyar Zene Háza Város a Házban idei sorozatában péntektől vasárnapig

Sokszínű programkínálattal mutatkozik be Pécs a Magyar Zene Háza Város a Házban elnevezésű sorozatában péntektől vasárnapig, a rendezvényen többek között Lovasi András zenész, énekes, Parti Nagy Lajos költő, író, Kocsis Gergely színművész, a Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay Fényfesztivál képviseli a dél-dunántúli várost.



A pénteki budapesti sajtótájékoztatón Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy az intézmény jelentős eseményét, a Város a Házban című sorozatot negyedik alkalommal rendezik meg, melyen Debrecen, Veszprém és Székesfehérvár után idén az egyik leggazdagabb kulturális élettel rendelkező hazai város, Pécs mutatkozik be.



"Egy olyan műsort sikerült összeállítani a hétvégére, ami a Magyar Zene Háza technikai adottságaihoz és tartalmához is rendkívüli módon passzol" - fogalmazott Batta András.



Péntektől vasárnapig többek között irodalmi és klasszikus zenei - részben ingyenes - programok lesznek, valamint a Magyar Zene Háza hangdómja is kiemelte szerepet fog kapni, ugyanis ott mutatkozik be a pécsi Zsolnay Fényfesztivál - tette hozzá az igazgató.



A pécsi programkínálatban egyszerre jelenik meg a műfaji sokszínűség, az ismeretterjesztés, de a jövő tehetségeinek is lehetőséget ad a bemutatkozásra. A hétvégén zajló programsorozatban a legszélesebb műfaji palettán mozgó műsorok valósulnak meg - hangsúlyozta Zag Gábor, Pécs kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere.



A szervezők által küldött írásos összegzés felidézi, hogy a Magyar Zene Háza két éve futó programsorozata, a Város a Házban a gazdag zenei és kulturális élettel rendelkező vidéki városok számára nyújt lehetőséget arra, hogy bemutassák változatos zenei életüket, kiemelkedő együtteseiket, művészeti fesztiváljaikat és feltörekvő tehetségeiket.



A közlemény kiemeli, hogy a Zsolnay Fényfesztivál világát is megismerhetik az érdeklődők: a Zene Háza Hangdómjában több audiovizuális program lesz látható egész hétvégén Zsolnay Fényfesztivál Showcase címmel.



Szombat délelőtt a Bóbita Bábszínház lép fel a Torzonborz és a holdrakéta című, zenés bábszínházi előadásával, majd délután ingyenes programok következnek: az Elektronikai bütykölde című kurzuson egyszerű áramköri elemekből készíthetnek az érdeklődők elektronikai eszközöket, majd elektronikus zenei improvizációt hallgathat a közönség. A napot Lovasi András Teremőr című koncertje zárja - írják.

A tájékoztatás szerint vasárnap összművészeti programmal várják az érdeklődőket a helyszínen: a Pécsi klasszikus Parti Nagy Lajossal és Kocsis Gergellyel című esten Lickl György, Kodály Zoltán és Vidovszky László szerzeményeit a Pannon Filharmonikusok szólamvezetőiből alakult Eozin Vonósnégyes szólaltatja meg, két pécsi születésű, Junior Prima díjas fiatal tehetség, Megyimórecz Ildikó operaénekes és Balogh Ádám zongoraművész közreműködésével.



A zeneművek mellett a neves kortárs költő, egykori pécsi diák, Parti Nagy Lajos olvas fel verseiből; Weöres Sándor, Csorba Győző és Bertók László műveit pedig Kocsis Gergely színművész előadásában hallhatja a nagyközönség.



Bővebb információk a programokról a www.zenehaza.hu weboldalon találhatók.