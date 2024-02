Programajánló

Musicalbemutató és családi programok a fővárosi állatkertben

Sokszínű programkínálattal várja a nagyközönséget februárban az Állatkert: a hétvégén családi programok lesznek, február második hétvégéjén a Vadak ura családi musicalt mutatják be a Biodómban. 2024.02.02 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtöki közleménye szerint a február 24-ig látogatható Sárkány Éve Lampion Fesztivál keretében szombaton és vasárnap 17-től 21 óráig családi hétvégével várják az érdeklődőket: gólyalábasokkal, arcfestéssel, valamint a sárkányos tematikához kapcsolódó kreatív kézműveskedéssel.



Február 10-én és 11-én a Vadak ura - The Covenant című családi musicalt mutatják be a Biodóm aulájában, látogatóközpontjában. Mindkét nap két-két előadásra kerül sor. A főbb szerepekben többek között Pesák Ádám, Békefi Viktória, Fésűs Nelly, valamint Makrai Pál lesz látható.



Mint írták, a látogatók új állatokkal is megismerkedhetnek, például a matakóval, a nemrég született háromöves tatuval, aki az Állatkert közösségi média felületein meghirdetett névadó ötletbörze nyomán a Don Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo nevet kapta - olvasható a közleményben.



Néhány napja látható már az Állatkert nemrégiben érkezett új szibériai tigrise, Agnes is, aki egy csehországi társintézményből került Budapestre. A fiatal, két és féléves nőstény mellé az Állatkert tervei szerint hamarosan egy hím is érkezik majd.



Bővebb információk a programokról a www.zoobudapest.com weboldalon találhatók - áll az összegzésben.