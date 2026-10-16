Erőszak

Szexkereskedelemmel vádolják Trump egykori miniszterjelöltjét

Két nő indított szövetségi polgári pert Matt Gaetz volt republikánus kongresszusi képviselő ellen, akit Donald Trump 2024-ben igazságügyi miniszternek jelölt. A kereset szerint Gaetz más befolyásos férfiakkal együtt szexuálisan kizsákmányolt fiatal nőket, köztük egy kiskorút is. A politikus tagadja a vádakat. 2026.10.16 20:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb súlyos vádakkal néz szembe Matt Gaetz, Donald Trump korábbi igazságügyminiszter-jelöltje. Két nő csütörtökön Floridában benyújtott keresetében azzal vádolja a volt kongresszusi képviselőt, hogy 2017 és 2019 között részt vett egy szexkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással kapcsolatos hálózat működésében.



A névtelenséget kérő felperesek Joel Greenberget, Seminole megye egykori adóhivatali vezetőjét és Christopher Dorworth volt floridai törvényhozót is megnevezték az ügyben.



A kereset szerint Greenberg egy társkereső oldalon keresztül anyagilag kiszolgáltatott fiatal nőkkel ismerkedett meg, akiket később Gaetznek is bemutatott.



Az egyik felperes azt állítja, hogy Gaetz 2017 júliusában egy olyan partin létesített szexuális kapcsolatot vele és egy 17 éves lánnyal, ahol kábítószereket is terjesztettek. A kereset szerint a politikus 400 dollárt fizetett a kiskorúnak, majd három nappal később 500 dollárt utalt a másik nőnek.



A dokumentum szerint Gaetz és Greenberg később legalább 19 alkalommal teljesített további, 150 és 1000 dollár közötti kifizetéseket az egyik felperesnek. A másik nő azt állítja, hogy 2017 októberében került először pénzért szexuális kapcsolatba Gaetzcel.

Jane Doe Strikes Again! Two adult women sued me today alleging they were sex trafficked to the Bahamas. I'm shocked nobody responded to their repeated cries for help, posted to instagram. https://t.co/HPvX2xypzs — Matt Gaetz (@mattgaetz) October 15, 2026

A felperesek szerint az érintett férfiak kábítószerekkel, pénzzel és utazások finanszírozásával is ösztönözték a szexuális kapcsolatokat. A kereset Miamiba, Las Vegasba és a Bahamákra szervezett utazásokat is említ.



Az ügy egyik szereplője, Joel Greenberg 2021-ben bűnösnek vallotta magát több szövetségi bűncselekményben, köztük kiskorú szexkereskedelmében. Később 11 év szabadságvesztésre ítélték.



Gaetz ellen korábban is folytak vizsgálatok. Az amerikai képviselőház etikai bizottsága 2024 decemberében jelentős bizonyítékot talált arra, hogy a politikus nőket fizetett szexuális szolgáltatásokért, köztük egy 17 éves lányt, valamint illegális kábítószereket használt hivatali ideje alatt.



Az amerikai igazságügyi minisztérium külön büntetőeljárási vizsgálata ugyanakkor 2023-ban vádemelés nélkül zárult.



Gaetz az új keresetre az X-en gúnyos bejegyzéssel reagált, később pedig újságíróknak azt mondta, várja a lehetőséget, hogy megcáfolja az állításokat.



Donald Trump 2024 novemberében jelölte Gaetzet az igazságügyi minisztérium élére, a politikus azonban a körülötte kialakult botrány és a republikánus szenátorok ellenállása miatt visszalépett.



A mostani eljárás polgári per, amelyben a két nő meg nem határozott összegű kártérítést követel. A keresetben szereplő állítások önmagukban nem jelentenek bizonyított bűnösséget.