EU
Lengyel elnöki vétó az emberi jogi ítéletek ügyében
Megvétózta a lengyel elnök az Emberi Jogok Európai Bíróságán született döntések végrehajtásáról szóló törvényt.2026.10.16 10:59MTI
Vétót emelt a lengyel államfő három törvény ellen, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által hozott döntések lengyelországi végrehajtásáról szóló jogszabállyal szemben - ezt maga Karol Nawrocki közölte csütörtökön az X-en közzétett videóban.
A megvétózott törvényt a parlament szeptemberben szavazta meg. A jogszabály új mechanizmusokat szab meg a 46 tagországot számláló Európa Tanács felügyelete alatt működő EJEB döntéseinek végrehajtásához. A törvény előterjesztői azzal érveltek, hogy az utóbbi időben megnőtt azoknak ítéleteknek a száma, amelyeket az EJEB Lengyelország ellen hozott, és amelyek végrehajtása még mindig folyamatban van.
Nawrocki aláhúzta: Lengyelországnak teljesítenie kell nemzetközi kötelességvállalásait, ennek viszont összhangban kell lennie az állam alkotmányos berendezkedésével és a bíróságok függetlenségének az elvével.
Az államfő azzal érvelt, hogy a törvényhozók a jogszabályban "szándékosan és tudatosan" nem határoztak meg olyan eljárást, amely szerint akkor lehetne eljárni, amikor az EJEB-ítélet végrehajtása "egyenesen ellentmondana" a lengyel alkotmánynak.
Nawrocki azt is kifogásolta, hogy a törvény elősegítette volna a lengyelországi bírósági döntések kétségbevonását "azon ürügy alatt, hogy foganatosítani kell a nemzetközi megoldásokat".
Bírálta továbbá, hogy a jogszabály értelmében a mindenkori külügyminiszter döntene arról, hogy az adott EJEB-ítélet végrehajtásáért melyik lengyelországi szerv felelne. Ezzel a külügyminisztert "példa nélküli jogosultsággal ruháznák fel arra, hogy befolyásolja az igazságügy működését" - fogalmazott Nawrocki.
Az elnöki vétót a parlamenti alsóház (szejm) az újabb szavazáson csak háromötödös többséggel utasíthatja el. A jelenlegi kormánykoalíciónak nincs ekkora többsége az alsóházban.
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