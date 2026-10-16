Korrupció

Korrupciós ügy miatt eltiltottak hivatalától egy boszniai minisztert

A vád szerint Vojin Mijatovic és társai egy állami támogatási pályázat lebonyolítása során jogtalan előnyhöz juttattak egy vállalkozást. 2026.10.16 08:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Bosznia-hercegovinai Föderáció legfelsőbb bírósága egy korrupciós ügy miatt megtiltotta a többségében bosnyákok és horvátok lakta országrész vállalkozásfejlesztési és kisipari miniszterének, hogy ellássa hivatali feladatait - közölte csütörtökön a korrupció és szervezett bűnözés elleni különleges ügyészség (POSKOK).



A bíróság az ügyészség indítványára rendelte el, hogy Vojin Mijatovicot a büntetőeljárás idejére mentsék fel a munkavégzés alól. Ez idő alatt más vezető tisztséget sem tölthet be a föderáció végrehajtó szerveiben.



A különleges ügyészség szeptemberben emelt vádat a miniszter és négy másik ember ellen hivatali visszaélés miatt. A vádiratot szeptember 15-én megerősítette a bíróság.



A vád szerint Vojin Mijatovic és társai egy állami támogatási pályázat lebonyolítása során jogtalan előnyhöz juttattak egy vállalkozást. Az ügy csaknem egymillió konvertibilis márka (mintegy 185 millió forint) összegű támogatást érint.



A vádlottak között szerepel Nevzet Sefa, a minisztérium szakmai tanácsadója, Adis Fajic miniszterhelyettes, valamint a Ventures vállalat két vezetője, Bojan Lazic és Harun Mlivo. A bíróság Nevzet Sefával és Adis Fajiccsal szemben is elrendelt hivatali tevékenységet korlátozó intézkedéseket.