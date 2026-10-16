Erőszak
Három kisgyereket és egy tanárt öltek meg egy amerikai iskolában
Négy ember meghalt, ketten életveszélyesen megsérültek egy oregoni általános iskolában történt lövöldözésben. A támadó a rendőrség közlése szerint egy 16 éves fiú volt, akit egy civil lőtt le.2026.10.16 12:47ma.hu
Tragikus iskolai lövöldözésről számolt be az RT az Egyesült Államokban, Oregon államban. A beszámoló szerint csütörtökön egy fegyveres fiatal támadt rá a Bend városában található Silver Rail Elementary School diákjaira és dolgozóira.
A támadásban három gyermek és egy pedagógus vesztette életét. Az áldozatul esett gyerekek mindössze öt-, nyolc- és tizenegy évesek voltak.
Egy hétéves gyermeket és egy 54 éves tanárt válságos állapotban szállítottak kórházba.
Mike Krantz rendőrfőnök sajtótájékoztatón közölte, hogy az elkövető egy 16 éves, helyi lakos volt. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és azt sem tudni, volt-e személyes kapcsolata az iskolával.
A rendőrségi tájékoztatás szerint egy civil észrevette, amint a fegyveres belép az épületbe, majd utána ment, és fegyverrel szembeszállt vele. A támadó a helyszínen életét vesztette.
A lövöldözés miatt az érintett iskolát lezárták, és a környék több oktatási intézményében is biztonsági zárlatot rendeltek el. A közeli iskolákban elrendelt korlátozásokat a beszámoló szerint mintegy negyven perc elteltével feloldották.
Az ügy kivizsgálásába az FBI is bekapcsolódott. Kash Patel, a szövetségi nyomozóiroda igazgatója közölte, hogy minden szükséges erőforrást rendelkezésre bocsátanak a helyi hatóságoknak.
Melanie Kebler, Bend polgármestere megrendülésének adott hangot, hangsúlyozva, hogy az iskolának olyan helynek kellene lennie, ahol a gyermekek biztonságban tanulhatnak.
A támadás indítéka egyelőre ismeretlen.
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