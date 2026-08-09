Erőszak

Izrael nem vonul ki Gázából

Izrael elutasítja a Béketanács 15 pontos dokumentumát, és az izraeli hadsereg nem vonul ki a Gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap reggel a kormányülés kezdetén elmondott beszédében.



A kormányfő hangsúlyozta, hogy az iszlamista Hamász terrorszervezet valódi, nem csak látszólagos lefegyverzésére gondol, amely a nehézfegyverek mellett minden fegyverre kiterjed. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában.



Netanjahu elmondta, hogy Jeruzsálem tárgyal Washingtonnal ezekről a kérdésekről, és bizonyos amerikai elképzeléseket elfogad, másokat pedig elutasít. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben.



Becalel Szmotrics pénzügyminiszter vasárnap közleményben üdvözölte a miniszterelnök kijelentéseit. Szerinte a háború utáni Gázában nem lehet jelen a Hamász, és Gáza sok-sok éven át nem jelenthet veszélyt Izraelre és a déli országrész lakóira.



Szmotrics úgy vélte, hogy a gázai terv ellentétes ezzel a céllal. Szerinte az izraeli hadsereg nem vonulhat vissza a Gázai övezetből, és Gáza nem kezdheti meg az újjáépítést a Hamász és az övezet teljes lefegyverzése és demilitarizálása előtt.



A Béketanács magas rangú képviselője, Nyikolaj Mladenov májusban mutatta be az ősszel elfogadott "átfogó béketerv" végrehajtásának 15 pontját. Ez egy új ütemterv, amelyet Egyiptommal, Törökországgal, Katarral és az Egyesült Államokkal együttműködésben dolgoztak ki, a palesztin frakciók visszajelzéseire támaszkodva.



Mladenov szerint a terv a kölcsönösség elvén alapul, melyben az egyik fél minden egyes lépése a másik fél megfelelő lépését váltja ki, és egy független ellenőrző bizottság hagyja jóvá az egyes szakaszokat a következő megkezdése előtt.

A kabinet miniszterei a múlt héten azt állították, hogy "az ütemterv fokozatos kivonulásról beszél", noha az izraeli álláspont szerint az izraeli hadsereg kivonulása csak akkor kezdődhetne meg, amikor a Hamász lefegyverzése befejeződik. A kabinet ülésén a miniszterek azt követelték, hogy módosítsák a nemzetközi stabilizációs erő (ISF) Gázai övezetbe történő bevonulásának tervét.



A kabinet ugyanakkor jóváhagyta a nemzetközi stabilizációs erő megjelenését a Gázai övezetben, miután a Béketanács és a Hamász megállapodott a szervezet lefegyverzésének kereteiről. Izrael hétfő óta nem hajt végre légicsapásokat és célzott likvidálásokat a Gázai övezetben - emlékeztetett a Ynet hírportál.



Izrael ősszel aláírta Donald Trump amerikai elnöknek a gázai háború lezárására vonatkozó 20 pontos tervét, amelynek 16. pontja kimondja, hogy Izrael nem fogja megszállni vagy annektálni a Gázai övezetet.



"Ahogy a nemzetközi erő kialakítja ellenőrzését és biztosítja a stabilitást, az izraeli hadsereg meghatározott mérföldkövek és feltételek alapján kivonul. Csak egy biztonsági célú, perem menti jelenlét marad fenn mindaddig, amíg teljes mértékben nem garantálják, hogy a Gázai övezetből nem fenyeget terrorveszély" - áll a terv 16. pontjában.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök néhány napja megbeszélést folytatott Nyikolaj Mladenovval. Tárgyalásukat követően a Béketanács módosította korábbi, a kölcsönös és egymást követő lépésekre épülő álláspontját, és közölte, hogy Izraelnek csak a Hamász lefegyverzése után kell visszavonulnia az övezetben húzódó sárga vonaltól.