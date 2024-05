Izraeli-palesztin

Megtalálták egy túsznak vélt áldozat holttestét Izraelben

Izraelben pénteken halottnak nyilvánítottak egy október 7-én elhurcolt izraelit, és bejelentették, hogy megtalálták egy eddig túsznak vélt áldozat holttestét.



Beeri kibuc lakói pénteken bejelentették, hogy a velük közölt információk alapján Dror Or nevű tagjukat a palesztin iszlamista Hamász szervezet terroristái már az október 7-i támadásban megölték, és a holttestét hurcolták magukkal a Gázai övezetbe.



A Hamász támadásakor Dror Or feleségét is megölték, és három gyermekük közül kettőt, egy 13 és egy 17 éveset túszul ejtettek és az övezetbe vittek, ahonnan a november végi fegyverszüneti egyezménnyel szabadították ki őket. Harmadik gyermekük azon a napon Izrael északi részén tartózkodott, és nem esett bántódása.



Dror Or szakács volt, a kibuc díjnyertes kézműves sajtkészítő műhelyét alapította és vezette.



Pénteken azt is bejelentették, hogy megtalálták az eddig túszként nyilvántartott Elijakim Libman holttestét, melyet tévedésből egy másik áldozattal együtt temettek el.



Libman biztonsági őrként dolgozott azon a sivatagi zenei fesztiválon, amelynek számos résztvevőjét a Hamász terroristái megsebesítették, megölték vagy elrabolták. Családja szerint órákon át a sebesülteket mentette. Rokonai eddig azt hitték, hogy túszul ejtették, mert nem találták meg a holttestét, azonban kiderült, hogy maradványait tévedésből egy másik áldozat mellé temették.



Ennek következtében nem 253, hanem 252 élő vagy holt túszt ejtettek október 7-én a gázai iszlamista támadók.