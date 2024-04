Nem Putyin áll Navalnij halála mögött

Amerikai kémek szerint nem Putyin rendelte el Navalnij halálát - WSJ

A CIA és más amerikai hírszerző ügynökségek megállapították, hogy az orosz hatóságoknak nem volt közük Alekszej Navalnij ellenzéki személyiség halálához - jelentette a Wall Street Journal az ügyet ismerő személyekre hivatkozva.



Navalnij, aki hosszú börtönbüntetését töltötte egy korábbi, csalás miatt hozott ítéletének megszegése és "szélsőséges tevékenysége" miatt, február 16-án halt meg az észak-oroszországi Jamalo-Nyenyec Autonóm Terület egyik büntetőtelepén.



Az orosz börtönhatóságok kitartanak amellett, hogy a korrupcióellenes aktivista elhunytával kapcsolatban nem történt bűncselekmény. Közölték, hogy a 47 éves férfi egy séta után hirtelen rosszul lett és összeesett, az újraélesztésére tett erőfeszítések pedig hiábavalóak voltak. A Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) szerint, amelyet Navalnij korábban vezetett, az édesanyjának átadott halotti bizonyítvány szerint természetes halállal halt meg.



Egyes nyugati vezetők és az FBK azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az orosz hatóságok álltak az aktivista halála mögött. "Félreértés ne essék. [Vlagyimir] Putyin orosz elnök felelős Navalnij haláláért" - mondta akkor Joe Biden amerikai elnök, anélkül, hogy állítását bizonyítani tudta volna.



Most azonban az amerikai hírszerző ügynökségek arra a következtetésre jutottak, hogy Putyin "valószínűleg nem adott parancsot Navalnij megölésére" - írta szombati cikkében a WSJ.



Ez az értékelés egy sor adaton alapul, például titkos hírszerzési adatokon és nyilvános tények elemzésén, beleértve "halálának időzítését és azt, hogy az hogyan árnyékolta be Putyin újraválasztását" - magyarázták a források. Navalnij egy hónappal az orosz elnökválasztás előtt halt meg, amelyen Putyin a szavazatok 87,28 százalékát szerezte meg.



A megállapítást több ügynökség, köztük az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala és a külügyminisztérium hírszerzési osztálya is széles körben elfogadta - olvasható a cikkben.



A források tisztázták, hogy az amerikai hírszerzés értékelése "nem vitatja Putyin vétkességét Navalnij haláláért, hanem azt állapítja meg, hogy valószínűleg nem ő rendelte el azt abban a pillanatban".



Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke közölte, hogy látta a Wall Street Journal cikkét, de hangsúlyozta, hogy "nem nevezné olyan magas színvonalú munkának, amely figyelmet érdemelne". A kiadvány "néhány üres elmélkedést" tartalmazott, és nyilvánvalóan "szombati olvasmánynak tervezték a globális közönség számára" - hangsúlyozta.