Izraeli-palesztin

Újabb őrizetbe vételek amerikai egyetemi tüntetéseken

A rendőrség újabb amerikai egyetemeken vett őrizetbe palesztinpárti tüntetőket pénteken, akik a felszólítás ellenére sem bontották el az intézményi területen állított sátrakat.



A Colorado állambeli Denverben egy több egyetemnek is otthont adó területen, az Auraria Campus-on 40 tiltakozót vettek őrizetbe magánterület megsértése miatt. Az Arizonai Állami Egyetemen is volt, akit bilincsben vezettek el, miután egy diákcsoport visszaépítette a hatóság által elbontott sátrait.



Még csütörtökön az Ohio állambeli Columbus város egyeteménél a tüntetők és rendőrök összecsaptak, amikor a tiltakozók ellenálltak a hatósági intézkedésnek.



New York-ban a Columbia Egyetem területéről pénteken kitiltották azt a diákot, aki zsidók elleni gyilkosságra tett közzé felszólítást egy közösségi médiában is látható felvételen. A fiatal férfi pénteken azt mondta, megbánta a kijelentéseit.



A múlt héten a Columbia Egyetem parkjában építették az első sátortábort az Izrael ellen tiltakozó palesztinpárti diákcsoportok, amelyek egyes tagjai több alkalommal nyíltan antiszemita jelszavakkal tüntettek.



Közben pénteken az egyetem szenátusa részletes vizsgálat mellett döntött Minouche Shafik rektor ellen, mert úgy vélik, az egyetem vezetője megsértette az intézmény szabályzatát, amikor a New York-i rendőrség intézkedését kérte a tüntetőkkel szemben. Az egyetemen egy hét alatt összesen több mint száz diákot tartóztattak le a hatóságok.



A Columbia Egyetem vezetése pénteken is folytatta a tárgyalásokat a tiltakozó diákok képviselőivel, akik pénteken úgy nyilatkoztak, hogy az egyetem nem volt hajlandó teljesíteni fő követelésüket, az Izraellel való kapcsolatok megszakítását, ezért továbbra is fenntartják a tiltakozásként épített sátortáborukat.



Oregon államban a Portland Állami Egyetem vezetése bejelentette, hogy hajlandó fórumon megvitatni a diákok követelését, és addig felfüggeszti különböző juttatások elfogadását az intézményt anyagi forrásokkal támogató Boeing repülőgépvállalattól. A diákok a céggel való kapcsolatok megszüntetését követelik.

A fővárosban, Washingtonban pénteken is folytatódott a tüntetés a belvárosi George Washington Egyetemen, ahol a rendőrség lezárt egy utcát a tiltakozók számára. Az intézmény területén pénteken a kora délutáni órákban közös muzulmán imát is tartottak, amit megelőzően a résztvevőknek egy helyi imám tartott beszédet arról, hogy ők fogják megváltoztatni Amerikát.



Csütörtökön Indiana állam egyetemén és az Ohio állami egyetemen is mintegy 35 embert tartóztattak le a tüntetők közül a rendőrök.



Pénteki összesítés szerint április 17-ét követően az Egyesült Államok 50 legnagyobb egyeteme közül már 34-ben kezdtek tiltakozó akciót a palesztinpárti csoportok szervezében, a palesztinok szabadságát követelve, valamint az Izrael elleni palesztin felkelést, az intifádát éltetve. A tüntetéseken összesen már több mint 500 embert vettek őrizetbe.