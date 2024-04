Háború

Irán fontos izraeli katonai célpontokat támadott - videók

Sikeres volt az Izrael elleni nagyszabású rakéta- és dróntámadás - közölte az iráni Forradalmi Gárda Testülete az IRNA hírügynökség által közzétett közleményében. Az iszlám köztársaság hadseregének sikerült "eltalálnia és megsemmisítenie" néhány "fontos katonai célpontot" - tette hozzá, további részletek közlése nélkül.

New footages show #Iranian missiles hitting their designated targets in #Israeli-occupied territories. pic.twitter.com/kdLEZkrxzc — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 13, 2024

Az iszlám köztársaság támadásában több mint 100 drón vett részt - jelentette az izraeli és a nyugati média. Az Izraeli Védelmi Erők közölték, hogy a szövetséges erők segítségével nyomon követik a beérkező pilóta nélküli légi járműveket, és a levegőben elfogják őket.

The moment when #Iran's missile directly hit Negev in the occupied territories pic.twitter.com/Lw2S5d4fXx — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024

Az iráni média több rövid videót tett közzé a közösségi oldalakon, amelyek állítólag azokat a pillanatokat mutatják, amikor az Iszlám Köztársaság rakétái célba találták izraeli célpontjaikat. Az egyik felvétel állítólag az ország déli részén található Negev-sivatag egyik településén készült.



A videókon látszólag több rakéta látható, amelyek egy település egyes célpontjaira csapódnak be.



Nyugat-Jeruzsálem egyelőre nem erősítette meg az iráni csapásból eredő károkat. A támadás egyetlen sérültje eddig egy 10 éves gyermek volt Dél-Izraelben - jelentette a helyi média.



Az IRGC közleményében kifejezetten figyelmeztette az Egyesült Államokat arra is, hogy "bármilyen támogatást", amelyet Washington nyújt Izraelnek "Irán érdekeinek megsértésében", az iszlám köztársaság hadseregének "határozott" válasza lesz. Teherán emellett Washingtont "felelősnek tartja a nyugat-jeruzsálemi gonosz cselekedetekért" - tette hozzá a nyilatkozat. Irán emellett figyelmeztette szomszédait, hogy ne segítsék az Egyesült Államokat vagy Izraelt az iszlám köztársaság elleni esetleges támadásaikban. Teherán "arányos választ" adna az ilyen akciókra is - hangzott el.



A támadás nyomán az izraeli média arról számolt be, hogy Nyugat-Jeruzsálem masszív megtorlást tervez az iráni csapásra. A 12-es tévécsatorna egy "magas rangú izraeli tisztviselőre" hivatkozva közölte, hogy "példátlan válaszlépés" van készülőben a támadásra. Miki Zohar izraeli kulturális és sportminiszter is kijelentette, hogy Nyugat-Jeruzsálem "széles körű nemzetközi legitimációt kapott ma este arra, hogy példátlan erővel csapjon le Iránra".