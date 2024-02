Brexit

Meghaladta a 7 milliót az EU-állampolgárok által kért nagy-britanniai letelepedési engedélyek száma

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss negyedéves adatai szerint 2023 végéig több mint 7 millió letelepedési kérelmet nyújtottak be a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok.



A magyarok által december 31-ig benyújtott kérvények száma meghaladta a 183 ezret.



Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok azonban, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel európai uniós letelepedett státusért (EU Settled Status) - kell folyamodniuk.



Ugyanez vonatkozik az EU, Izland, Norvégia és Liechtenstein alkotta szélesebb Európai Gazdasági Térség (EGT), valamint Svájc Nagy-Britanniában élő állampolgáraira.



A kérvények beadási határideje elvileg 2021. június 30-án lejárt. A brit kormány azonban továbbra is folyamatosan biztatja a jogosultakat arra, hogy mindenképpen adják be folyamodványukat, mert a hatóságok a határidő letelte ellenére befogadják és elbírálják a kritériumoknak megfelelő letelepedési kérelmeket.



A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett új összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai részéről december 31-ig 7 004 290 letelepedési kérvény érkezett.



Az EU-n kívüli EGT-országok és Svájc állampolgárai 72 840, az EGT-n és Svájcon kívüli országok nagy-britanniai letelepedésre jogosult állampolgárai 644 800 folyamodványt nyújtottak be a program kezdete óta.



Az utóbbi kategóriába mindenekelőtt a már Nagy-Britanniában élő EGT-állampolgárok családtagjai tartoznak.



A belügyi tárca ismertetése szerint az összesen több mint 7,7 millió folyamodvány valójában 6,2 millió kérvényezőtől érkezett, mivel sokan ismételten kérvényt adtak be.



Közülük 3,7 millióan már megkapták a letelepedett, 2 millióan az előzetes letelepedett jogi státust.



Az utóbbit azok a jogosultak kaphatják, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják azonban az öt év leteltét, és az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.



A brit belügyminisztérium már korábban bejelentette: lépéseket tesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb esetben automatikussá váljon az előzetes letelepedett státus átminősítése végleges letelepedési engedéllyé az erre jogosultak számára.

A tárca csütörtökön ismertetett negyedéves statisztikája szerint december 31-ig 183 150 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.



A lista élén a románok állnak 1 655 620 letelepedési folyamodvánnyal, őket a lengyelek követik, akik közül december végéig 1 220 820-an kértek nagy-britanniai letelepedett státust.