Baleset

Kizuhant egy diák a József Attila Kollégium ötödik emeletéről

Drámai eset történt a székesfehérvári kollégiumban: a fiatalt stabil állapotban szállították kórházba, a közösség számára pszichológiai segítséget biztosítanak.

2026.06.08 11:32ma.hu
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Súlyos baleset történt az éjszaka folyamán a székesfehérvári József Attila Kollégium épületében, ahol egy diák az ötödik emeletről zuhant ki.

A történtekről Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a mentők a sérült tanulót stabil állapotban szállították kórházba.

A városvezető azt írta, mindannyian bíznak a fiatal mielőbbi és teljes felépülésében. Hozzátette: amennyiben a család igényli, az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad számukra.

Cser-Palkovics András közölte, hogy hajnal óta folyamatos kapcsolatban állnak a tankerülettel és a szakképzési centrummal. Az oktatásért felelős miniszter tájékoztatása alapján a kollégium diákjai és dolgozói számára azonnal elérhetővé tették a pszichológiai támogatást.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város felajánlotta segítségét az intézményt fenntartó tankerületnek is. Mint fogalmazott, gondolataikban és imáikban az érintett fiatallal, családjával, diáktársaival, valamint a kollégium teljes közösségével vannak.

A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket. Az illetékes hatóságok vizsgálják az eset pontos hátterét.

A történtek mélyen megrázták a helyi közösséget, miközben sokan fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat a sérült diák és szerettei felé.

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