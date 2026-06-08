Baleset

Kizuhant egy diák a József Attila Kollégium ötödik emeletéről

Súlyos baleset történt az éjszaka folyamán a székesfehérvári József Attila Kollégium épületében, ahol egy diák az ötödik emeletről zuhant ki.



A történtekről Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a mentők a sérült tanulót stabil állapotban szállították kórházba.



A városvezető azt írta, mindannyian bíznak a fiatal mielőbbi és teljes felépülésében. Hozzátette: amennyiben a család igényli, az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad számukra.



Cser-Palkovics András közölte, hogy hajnal óta folyamatos kapcsolatban állnak a tankerülettel és a szakképzési centrummal. Az oktatásért felelős miniszter tájékoztatása alapján a kollégium diákjai és dolgozói számára azonnal elérhetővé tették a pszichológiai támogatást.



A polgármester hangsúlyozta, hogy a város felajánlotta segítségét az intézményt fenntartó tankerületnek is. Mint fogalmazott, gondolataikban és imáikban az érintett fiatallal, családjával, diáktársaival, valamint a kollégium teljes közösségével vannak.



A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket. Az illetékes hatóságok vizsgálják az eset pontos hátterét.



A történtek mélyen megrázták a helyi közösséget, miközben sokan fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat a sérült diák és szerettei felé.