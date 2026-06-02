Kuruzslás

Újabb békéscsabai kozmetikus ellen emeltek vádat illegális ajakfeltöltés miatt

Vádat emeltek kuruzslás vétsége miatt egy békéscsabai nővel szemben, aki hialuronsavas ajakfeltöltést végzett, ám kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. 2026.06.02 20:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Békés Vármegyei Főügyészség szerint a nő 2017-ben szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként dolgozott; 2022 októbere és 2024 novembere között egy békéscsabai lakásban kialakított kozmetikát működtetett.



A szalonban - szakorvosi végzettséghez kötött invazív orvos-esztétikai beavatkozást - hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem. A kozmetikus a töltéshez használt anyagokat egy cég közösségi adószámát jogosulatlanul felhasználva Lengyelországból és Hollandiából rendelte meg.



A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette. A Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei próbavásárlást követően 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, rendőrségi feljelentést tettek, a nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus egy vendégnek 70 ezer forintért elvégezte a beavatkozást.



Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás, feltöltés, botox kezelés és bioszálas kontúrterápia kezelés szakorvosi - égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus - képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek - nyomatékosították a közleményben.



Április végén jogerősen szintén kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy 23 éves békéscsabai kozmetikust, aki szintén illegálisan végzett hialuronsavas ajakfeltöltéseket.