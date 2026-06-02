Erőszak

Vádat emeltek egy gyermekfelügyelő ellen Somogyban

Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy gyermekfelügyelő ellen, aki visszaélt a nevelése alatt álló lány vonzalmával. 2026.06.02 18:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Somogy Vármegyei Főügyészség jelentése szerint a harmincas éveiben járó, Somogy vármegyei gyermekotthonban dolgozó férfi és a kiskorú sértett között bizalmas kapcsolat alakult ki. A gyermekfelügyelő megtudta, hogy a lány vonzódik hozzá, ezért az áthelyezését kérte egy másik csoportba.



A vádlott később munkaszervezési ok miatt, helyettesítőként visszakerült a sértett csoportjába, de ekkor már befolyásával visszaélve többször szexuális cselekményt végzett vele, holott tisztában volt azzal, hogy a foglalkozására tekintettel nem lehet intim kapcsolata az általános beleegyezési korhatárt, a 14. életévet ugyan már elért, de a 18. évét még be nem töltött lánnyal annak ellenére sem, hogy abba a sértett beleegyezett - tették hozzá.



Megjegyezték, a bűncselekményre úgy derült fény, hogy a lány csoporttársai tudomást szereztek a történtekről, jelezték azt a gyermekotthon vezetőjének, aki a gyermekvédelmi gyám bevonásával feljelentést tett a férfi ellen.



A gyermekfelügyelőt a rendőrök őrizetbe vették, a férfi az ügyészség kezdeményezésére letartóztatásba került - tették hozzá.



A Fonyódi Járási Ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában szexuális visszaélés bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre, a kiskorúak nevelésével összefüggő foglalkozástól eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt a tettét beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben.

