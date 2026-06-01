A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében

Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök az állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.

2026.06.01 20:24MTI
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki.

Szabó Imre, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás.

A katasztrófavédelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott.

Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

