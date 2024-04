Tech

A Magyar Posta elhatárolódik a 'kamu csomagok' tartalmi ellenőrzésének felelősségétől

- közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.



Kiemelték, hogy a Magyar Posta Zrt. nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni.



A "kamu csomagok" elkerülése érdekében a posta továbbra is azt javasolja a webáruházakból rendelő fogyasztóknak, hogy a rendelésnél mindig győződjenek meg arról, hogy megbízható webáruházból rendelnek-e. Olyan csomagért pedig, amit nem rendeltek meg, értelemszerűen ne fizessenek - hangsúlyozta a posta.



A közleményben arra is rámutattak, hogy a webáruház hitelességének ellenőrzésére érdemes átolvasni az eladó értékelését, az adott webáruház általános szerződési feltételeit, a gyakran ismételt kérdéseket, különösen a reklamációra, a visszaküldésre vonatkozó fejezeteket.



Amennyiben ezek ellenére valaki "kamu csomagot" kap, akkor a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez kell fordulnia - olvasható a közleményben.