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Sarki fény ragyoghat Magyarország felett a hétvégén
Az elmúlt napok erőteljes napkitörései miatt akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény július 3. és 5. között, ha a Földet erősebb geomágneses vihar éri.2026.07.03 20:39ma.hu
A Spaceweather.com előrejelzése szerint az elmúlt napok napkitöréseiből származó részecskefelhők július 3. és 5. között érhetik el a Földet. Amennyiben ezek erősebb geomágneses vihart idéznek elő, a sarki fény övezete a közepes földrajzi szélességekig is lehúzódhat, így kedvező körülmények között Magyarország egén is feltűnhet.
Az érdeklődőknek érdemes a következő estéken és éjszakákon sötét, fényszennyezéstől mentes helyről az északi horizontot figyelni.
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a Nap felszínén jelenleg látható 4478-as számú napfolt a Földnél is többször nagyobb. A Nap megfigyelése azonban kizárólag megfelelő védőfelszereléssel biztonságos: speciális napszűrő nélkül sem szabad szemmel, sem távcsővel nem szabad a Napba nézni.
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