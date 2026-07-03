Időjárás

Sarki fény ragyoghat Magyarország felett a hétvégén

Az elmúlt napok erőteljes napkitörései miatt akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény július 3. és 5. között, ha a Földet erősebb geomágneses vihar éri. 2026.07.03 20:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Spaceweather.com előrejelzése szerint az elmúlt napok napkitöréseiből származó részecskefelhők július 3. és 5. között érhetik el a Földet. Amennyiben ezek erősebb geomágneses vihart idéznek elő, a sarki fény övezete a közepes földrajzi szélességekig is lehúzódhat, így kedvező körülmények között Magyarország egén is feltűnhet.



Az érdeklődőknek érdemes a következő estéken és éjszakákon sötét, fényszennyezéstől mentes helyről az északi horizontot figyelni.



A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a Nap felszínén jelenleg látható 4478-as számú napfolt a Földnél is többször nagyobb. A Nap megfigyelése azonban kizárólag megfelelő védőfelszereléssel biztonságos: speciális napszűrő nélkül sem szabad szemmel, sem távcsővel nem szabad a Napba nézni.