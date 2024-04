Időjárás

Épületek tucatjai semmisültek meg a tornádókban az Egyesült Államok középső részén

Többen megsérültek és lakóépületek tucatjai semmisültek meg az Egyesült Államok középső részén tomboló tornádókban - derült ki a helyi idő szerint szombat reggeli összegzésekből.



Pénteken csaknem 60 helyen alakult ki forgószél, a legsúlyosabbak a Nebraska állambeli Omaha közelében, és az iowai Minden városában. Az amerikai meteorológiai szolgálat előzetesen mintegy 100 tornádóriasztást adott ki, ez volt idén a legviharosabb nap.

More incredible videos coming out of Nebraska of today's tornado outbreak. From outside of Lincoln to Elkhorn to Omaha. The damage done was immense and the residence of NE will forever remember this day.



Prayers for all the beautiful people of Nebraska. pic.twitter.com/WvkIHUWQue — ✞ Gabriel ✞ (@gabrielhaynes) April 26, 2024

Omaha közelében egy tornádó részben összedöntött egy üzemépületet, amelyben 70 dolgozó rekedt. A mentőegységek mindenkit kimentettek, és a jelentések szerint néhány embert kellett ellátni kisebb sérülésekkel. A térségben összességében mintegy 12 ember kellett kórházban ellátni a viharok miatt szerzett sérülésekkel - számoltak be a hatóságok.



Nebraska állam kormányzója szombaton a katasztrófa sújtotta területre utazik.

A szomszédos Iowa államban Minden kisvárosban okozta a legsúlyosabb károkat a tornádó, ahol a helyi hatóságok szerint 30-40 lakóház teljesen megsemmisült. Iowa állam kormányzója szombaton a 15 településből álló megyét katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította, ami forrásokat tesz elérhetővé a károk felszámolására és újjáépítésre.

Szombatra az Egyesült Államok teljes középső sávjára, mintegy 55 millió ember lakóhelyére adtak ki figyelmeztetést újabb viharok veszélye miatt Texastól egészen a Nagy-Tavak vidékéig. Újabb tornádók kialakulásának esélye Texas és Oklahoma államokban a legnagyobb.

VIDEO ALERT! Footage coming in shows the intensity of the tornado ripping through #Nebraska! Watch as the twister tears through homes and businesses, leaving destruction in its wake. Stay safe, Omaha! #TornadoWarning #NEwx #TornadoVideos #tornado pic.twitter.com/VjARIX3zqn — Sami Ullah (@SammiUllahh) April 26, 2024